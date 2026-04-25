Японский кубсат-оригами OrigamiSat-2 успешно расправился на орбите и вырос в 25 раз

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA при поддержке частного подрядчика Rocket Lab 23 апреля отправило миссию Kakushin Rising, в рамках которой на орбиту были выведены восемь небольших спутников.

Миссия на малой ракете Electron стартовала с космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии. Примерно через 53 минуты на солнечно-синхронную орбиту на высоте 540 км были выведены восемь спутников, предназначенных для изучения землетрясений и их электромагнитных предвестников, мониторинга океана, мультиспектральной фотосъёмки с использованием малых камер и других целей.

Наиболее любопытным представляется аппарат, получивший название OrigamiSat-2 — компактный кубический спутник размером всего 10 × 10 × 34 см (формат 3U CubeSat), оснащённый отражающей фазированной антенной решёткой, которая разворачивается до размеров, в 25 раз превышающих исходные габариты устройства.

Цель проекта OrigamiSat-2 — обеспечить компактные размеры аппарата при запуске и убедиться в высокой эффективности антенны в космосе. От классических параболических зеркал она отличается механизмом формирования направленного луча за счёт управления фазой отражённого сигнала. Относительно простая и лёгкая конструкция позволяет добиться высокого усиления.