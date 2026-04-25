В США испытали мощнейший ротационно-дето...
В США испытали мощнейший ротационно-детонационный ракетный двигатель

Пару дней назад американская компания Astrobotic объявила об успешном завершении серии испытаний перспективного ракетного двигателя Chakram. Этот силовой агрегат относится к классу ротационных детонационных ракетных двигателей (RDRE), в которых детонационная волна движется по кругу внутри камеры сгорания со сверхзвуковой скоростью. Это передний край гиперзвукового ракетостроения и космических самолётов. По словам разработчика — это прогресс.

Источник изображения: Astrobotic

Испытания проходили в Космическом центре имени Маршалла (NASA) и стали важной вехой как для самой компании, так и для технологии RDRE в целом, обещающей значительное повышение удельного импульса и соотношения тяги к массе по сравнению с традиционными жидкостными двигателями.

В ходе огневых тестов два прототипа двигателя суммарно отработали 470 секунд, при этом был зафиксирован рекордный для данного типа силовых установок показатель — непрерывное горение в течение 300 секунд. Двигатели развили тягу более 18 кН и, по заявлению компании, по итогам программы не было обнаружено никаких повреждений конструкции.

Главный исследователь проекта Брайант Авалос (Bryant Avalos) отметил, что двигатель превзошёл ожидания, показав стабильную работу без критических отклонений. Astrobotic подчёркивает, что достигнутые уровни тяги и длительности работы являются одними из наивысших, когда-либо достигавшихся в мире на установках RDRE. По крайней мере, компании неизвестно о лучших результатах.

Программа разработки Chakram (на санскрите — это круг или колесо) была реализована в сотрудничестве с NASA в рамках двух контрактов по программе SBIR (Small Business Innovation Research) и соглашения Space Act Agreement. Компания целенаправленно использовала технологии аддитивного производства (3D-печать) для создания компонентов двигателя, что позволило снизить затраты и ускорить эксперименты.

Руководитель программы RDRE в Astrobotic Трэвис Вазански (Travis Vazansky) особо подчеркнул, что такого успеха удалось добиться силами небольшой группы с весьма скромным бюджетом, а безотказная работа с первой же попытки подтверждает высокую квалификацию и инженерную смекалку команды.

Практическое применение RDRE Chakram планируется в двух ключевых для Astrobotic направлениях. Во-первых, двигатели этого типа могут быть установлены на посадочный модуль Griffin, первый полёт которого намечен на конец 2026 года. Во-вторых, технология будет адаптирована для линейки многоразовых суборбитальных аппаратов, приобретённых у обанкротившейся Masten Space Systems (на развитие этого направления компания привлекла контракты NASA и Минобороны США на сумму $17,5 млн). В настоящее время инженеры сосредоточены на внедрении регенеративного охлаждения, регулировании тяги и снижении массы двигателя, чтобы приблизить момент лётной квалификации передовой силовой установки.

Все сделанные компанией заявления впечатляют. Двигатели RDRE сегодня находятся в фокусе внимания ведущих ракетостроителей передовых стран мира. Компания Astrobotic оказалась на острие прогресса. Вызывает сомнение лишь тот факт, что она провалила программу NASA по созданию тяжёлых посадочных лунных модулей. По вине Astrobotic луноход VIPER оказался беспризорным и всё ещё не может попасть на Луну, а сама компания отказалась доставить его туда — просто не смогла этого сделать.

Теги: ракетный двигатель, детонация, astrobotic, огневые испытания
