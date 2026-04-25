реклама
$50 за защиту RTX 5090 от выгорания: Asus раскрыла цену специального кабеля ROG Equalizer

Asus начала продавать отдельно кабель ROG Equalizer, который сокращает неравномерное распределение тока по контактам питания видеокарты — производитель позиционирует его как аппаратный способ защиты для видеокарт с разъёмами 12V-2×6 или 12VHPWR. Рекомендованная розничная цена — $50.

Источник изображений: rog.asus.com

Источник изображений: rog.asus.com

Кабель действительно проявил себя с хорошей стороны: в системе с блоком питания Asus ROG Strix 1200W Platinum и видеокартой GeForce RTX 5090D AORUS Master ICE того же производителя он показал снижение температуры на 9 °C по сравнению со стандартным кабелем. До настоящего момента он, однако, продавался опционально в комплекте с вышеупомянутым блоком питания. В материковом Китае комплект из блока питания с Asus ROG Equalizer стоит на 300 юаней ($44) дороже, чем один только блок питания; в Гонконге разница составляет от $25 до $40. Теперь кабель появился отдельно в американском разделе интернет-магазина Asus по цене $50.

Впрочем, и в комплекте компания также продолжит поставлять Asus ROG Equalizer — он дополнит блоки питания Asus ROG Thor III и ROG Strix Platinum, которые выйдут в этом году. Его наличие будет варьироваться в зависимости от региона, уточнил производитель; возможно, и стоимость тоже. Ценник в $50 представляется завышенным, но ущерб от обычного кабеля может выйти дороже. Существует и вариант в белом исполнении.

Теги: asus, rog, кабель
asus, rog, кабель
