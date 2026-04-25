Британец построил мотоцикл на паровой тяге, который стал вторым самым быстрым байком в мире

На мероприятии Festival of Power в британской деревне Подингтон (Podington) в графстве Бедфордшир на трассе Санта Под (Santa Pod) для соревнований на ускорение по прямой уникальный мотоцикл на паровой тяге под названием Force of Nature показал ошеломляющий результат, став вторым самым быстрым байком в мире на дистанции четверть мили (400 м). Это штучное изделие, которое никогда не появится на дорогах, хотя его возможности поражают.

Мотоцикл преодолел расстояние в 402 метра за 5,503 секунды, развив скорость почти 311 км/ч, и уступил лишь мотоциклу на реактивной тяге на основе перекиси водорода. При этом на более короткой дистанции в одну восьмую мили (201 м) машина показала время 3,258 секунды и скорость почти 338 км/ч, что является абсолютным рекордом для мотоциклов на пару.

Технология мотоцикла далека от классических паровозов: вода в специальном баке высокого давления на байке предварительно разогревается до 260 °C с помощью отдельного нагревательного устройства, прозванного «Материнским кораблём» (Mothership). В новом исполнении это горелка на очищенном керосине.

В баке мотоцикла находится 120 литров деионизированной высокоочищенной дистиллированной воды под давлением до 50 атмосфер. Когда гонщик нажимает кнопку на руле, открываются азотные клапаны, и вода выбрасывается наружу через сопло со сверхзвуковой скоростью. При выбросе жидкость мгновенно превращается в пар, расширяясь в объёме в 1620 раз, что создаёт эффект, описываемый создателем как «могучий звуковой удар», при этом выбрасывается около 40 литров воды в секунду. Никакой регулировки мощности нет: пар либо выходит, либо нет.

После нагрева воды до сверхкритической температуры байк выкатывают на старт, после чего гонщик может только нажать на кнопку и удерживать его на трассе, пока хватает запасённого в баке кипятка.

Удивительную машину построил 62-летний инженер-энтузиаст Грэм Сайкс (Graham Sykes) вместе со своей женой Дайаной в своей мастерской в Северном Йоркшире. Проект развивается уже около шести лет и сейчас находится на пятой стадии реализации. Новая версия байка получила удлинённое шасси, изменённую посадку, помогающую пилоту выдерживать стартовые перегрузки в 6 g, а также новые карбоновые щитки и переработанную систему нагрева с 44-кВт горелкой, которая быстрее выводит аппарат на рабочие температуры.

Создатель не планирует останавливаться на достигнутом и ставит цель преодолеть четверть мили быстрее пяти секунд. Однако эта технология никогда не найдёт применения на дорожных мотоциклах из-за фундаментальных ограничений, а также чрезвычайной опасности этого транспортного средства как для окружающих, так и для самого гонщика.