ASRock представила мощные СЖО WS 360D для чипов AMD Threadripper и Intel Xeon W

Компания ASRock выпустила на рынке Японии необслуживаемые системы охлаждения WS TR 360D для систем на базе процессоров AMD Threadripper и WS XE 360D для платформ на базе Intel Xeon W. Обе новинки рассчитаны на рассеивание до 500 Вт тепловой энергии.

Модель ASRock WS TR 360D поддерживает сокеты AMD sTR5, SP6, sWRX9, sWRX8, sTRX4, TR4 и SP3. Модель WS XE 360D поддерживает платформы Intel LGA 4677 и LGA 4710. Серия СЖО WS была впервые анонсирована в январе. Тогда компания заявила, что новинки предназначены для высокопроизводительных рабочих станций, в том числе для систем с процессорами AMD Ryzen Threadripper для сокета sTR5 и Intel Xeon W для сокета LGA 4677.

В системах охлаждения ASRock WS TR 360D используется 360-миллиметровый радиатор толщиной 38 мм, медная пластина с полным покрытием и резервная система с двумя помпами. По словам ASRock, конструкция насосов рассчитана на нагрузку до 500 Вт и предназначена для круглосуточной работы в рабочих станциях. Компания также упоминает оснащение СЖО функцией встроенного звукового сигнала, который срабатывает, если один из двух насосов выходит из строя.

В обеих моделях используются 120-мм вентиляторы LCP с промышленными двухрядными шариковыми подшипниками, защитой от пыли и влаги по стандарту IP54 и функцией полной остановки. Вентиляторы рассчитаны на скорость вращения до 3000 об/мин. Они создают воздушный поток до 89,7 CFM и статическое давление до 4,7 мм вод. ст.

Обе модели СЖО поступят в продажу в Японии 1 мая. Ожидаемая розничная цена каждой модели с учётом налогов составит 69 800 иен (около $438).