ASRock представила мощные СЖО WS 360D для чипов AMD Threadripper и Intel Xeon W

Компания ASRock выпустила на рынке Японии необслуживаемые системы охлаждения WS TR 360D для систем на базе процессоров AMD Threadripper и WS XE 360D для платформ на базе Intel Xeon W. Обе новинки рассчитаны на рассеивание до 500 Вт тепловой энергии.

Источник изображений: ASRock

Модель ASRock WS TR 360D поддерживает сокеты AMD sTR5, SP6, sWRX9, sWRX8, sTRX4, TR4 и SP3. Модель WS XE 360D поддерживает платформы Intel LGA 4677 и LGA 4710. Серия СЖО WS была впервые анонсирована в январе. Тогда компания заявила, что новинки предназначены для высокопроизводительных рабочих станций, в том числе для систем с процессорами AMD Ryzen Threadripper для сокета sTR5 и Intel Xeon W для сокета LGA 4677.

В системах охлаждения ASRock WS TR 360D используется 360-миллиметровый радиатор толщиной 38 мм, медная пластина с полным покрытием и резервная система с двумя помпами. По словам ASRock, конструкция насосов рассчитана на нагрузку до 500 Вт и предназначена для круглосуточной работы в рабочих станциях. Компания также упоминает оснащение СЖО функцией встроенного звукового сигнала, который срабатывает, если один из двух насосов выходит из строя.

В обеих моделях используются 120-мм вентиляторы LCP с промышленными двухрядными шариковыми подшипниками, защитой от пыли и влаги по стандарту IP54 и функцией полной остановки. Вентиляторы рассчитаны на скорость вращения до 3000 об/мин. Они создают воздушный поток до 89,7 CFM и статическое давление до 4,7 мм вод. ст.

Обе модели СЖО поступят в продажу в Японии 1 мая. Ожидаемая розничная цена каждой модели с учётом налогов составит 69 800 иен (около $438).

Теги: asrock, сжо, система жидкостного охлаждения, ryzen threadripper, xeon w
