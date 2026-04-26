«Прогресс МС-34» с 2,5 т груза взял курс на МКС

«Роскосмос» сообщил в воскресенье об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-34» с оборудованием и различным грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель стартовала с площадки №31 Байконура 26 апреля в 1:22 мск. Спустя 8 минут 49 секунд она доставила корабль на околоземную орбиту, после чего тот направился к МКС. Полёт корабля пройдёт по двухсуточной схеме. Как ожидается, он пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента станции 28 апреля в 3:01 мск.

«Прогресс МС-34» доставит на МКС более 2,5 т грузов, включая 700 кг топлива для дозаправки станции, 483 кг продуктов питания, 420 кг питьевой воды, санитарно-гигиенические средства и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы внутри станции.

Груз включает новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС» №8, а также оборудование и расходные материалы для экспериментов: