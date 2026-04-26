Сегодня 26 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос «Прогресс МС-34» с 2,5 т груза взял курс...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Прогресс МС-34» с 2,5 т груза взял курс на МКС

«Роскосмос» сообщил в воскресенье об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-34» с оборудованием и различным грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Источник изображения: «Роскосмос»

Ракета-носитель стартовала с площадки №31 Байконура 26 апреля в 1:22 мск. Спустя 8 минут 49 секунд она доставила корабль на околоземную орбиту, после чего тот направился к МКС. Полёт корабля пройдёт по двухсуточной схеме. Как ожидается, он пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента станции 28 апреля в 3:01 мск.

«Прогресс МС-34» доставит на МКС более 2,5 т грузов, включая 700 кг топлива для дозаправки станции, 483 кг продуктов питания, 420 кг питьевой воды, санитарно-гигиенические средства и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы внутри станции.

Груз включает новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС» №8, а также оборудование и расходные материалы для экспериментов:

  • «Виртуал» (с помощью VR-очков и приборов, отслеживающих реакции организма, проверяют, как невесомость влияет на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве);
  • «Нейроиммунитет» (изучает воздействие стресса на иммунитет и нервную систему);
  • «Коррекция» (исследует проблему потери массы костной ткани во время космического полёта);
  • «Биодеградация» (проверяет, как микроорганизмы влияют на материалы внутри МКС);
  • «Сепарация» (исследует и совершенствует методы регенерации воды).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: роскосмос, мкс, космос
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
