На космодроме Куру разрушили стартовый комплекс для запуска российских ракет

В минувшую пятницу была демонтирована с помощью взрыва стартовая площадка для запуска российских ракет «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщил французский блог Techniques Spatiales, посвящённый космической тематике, на своей странице в соцсети X.

Источник изображения: Techniques Spatiales

Источник изображения: Techniques Spatiales

Перед разрушением башни обслуживания высотой 52 м были демонтированы кабель-мачты и ферменные опоры, использовавшиеся для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки.

На этой площадке в период с 2011 по 2022 год было выполнено 26 запусков российских ракет в рамках сотрудничества «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ESA). После введения санкций ЕС запуски ракет «Роскосмосом» с этого космодрома были прекращены, а площадку передали в собственность MaiaSpace, «дочке» компании ArianeGroup, специализирующейся на разработке и производстве ракет-носителей. MaiaSpace была основана в конце 2021 года для разработки частично многоразовой ракеты-носителя Maia, с помощью которой предполагается осуществлять вывод на орбиту малых и средних спутников.

Сообщается, что MaiaSpace планирует сохранить порядка 80 % инфраструктуры космодрома Куру, включая монтажно-испытательный комплекс, железную дорогу, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции.

Изначально дебютный запуск Maia с этого космодрома был намечен на 2026-й год, но в марте ресурс European Spaceflight сообщил, что его перенесли на 2027-й год.

Теги: роскосмос, космодром, демонтаж
роскосмос, космодром, демонтаж
