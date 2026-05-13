Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro пост...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro поступили в продажу в России — от 49 999 рублей

Компания Nothing объявила о старте продаж в России своих новейших смартфонов Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Новинки уже поступили в продажу в России — по рекомендованным ценам в 49 999 и 59 999 рублей соответственно они уже доступны в DNS.

Серия Phone (4a) продолжает фирменную линию бренда с акцентом на дизайн и пользовательский опыт. Базовая модель сохранила привычный язык дизайна Nothing с прозрачной задней панелью, тогда как старшая Phone (4a) Pro предлагает обновлённый дизайн с металлическим корпусом, но сохраняет узнаваемый облик благодаря большой прозрачной вставке под камеры. Кроме того, Pro-версия оснащена пиксельным экраном Glyph Matrix, который дебютировал во флагманском Phone (3) в прошлом году.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a)

Базовая модель Nothing Phone (4a) позиционируется как сбалансированное решение с упором на внешний вид и повседневную производительность. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720 × 1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 кд/м2. За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4, который дополняют 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro

Тыльная камера представляет собой тройной модуль. Основной модуль построен на 50-Мп датчике с оптикой f/1.9, а дополняют его 50-Мп зум-камера с перископической оптикой с 3,5-кратным зумом и диафрагмой f/2.9, а также 8-Мп широкоугольный модуль с углом зрения 120°. Фронтальная камера получила сенсор на 32 Мп. Фирменная подсветка Glyph также была доработана — теперь она включает 63 мини-светодиода и поддерживает более гибкие сценарии уведомлений.

Версия Nothing Phone (4a) Pro ориентирована на более требовательных пользователей и предлагает ряд ощутимых улучшений. Здесь используется увеличенный 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 кд/м2. Аппаратная платформа основана на более производительном Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с памятью LPDDR5X объёмом 8 или 12 Гбайт и накопителем UFS 3.1 на 256 Гбайт.

Система из трёх камер аналогична по характеристикам, но в качестве основного сенсора здесь выступает более продвинутый Sony LYT-700C. Также здесь существенно отличается система подсветки — применён модуль Glyph Matrix с 137 мини-светодиодами, который позволяет визуализировать уведомления, может выводить время и другую информацию, что расширяет варианты взаимодействия с устройством.

Обе модели оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев и базовой защитой от пыли и влаги, при этом Pro-версия получила более высокий стандарт IP65 против IP64 у младшей модели. За автономность в Phone (4a) и (4a) Pro отвечают батареи ёмкостью 5080 мА·ч с поддержкой быстрой 50-Вт зарядки.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a)

В качестве программной платформы выступает Nothing OS 4.1 на базе Android 16, которая отличается привлекательным минималистичным дизайном и чистым исполнением без предустановленных «лишних» сторонних программ. Также Nothing предлагает набор интеллектуальных функций Essential AI и облачное пространство Essential Space.

Реклама | HongChang Supply Chain Limited erid: F7NfYUJCUneTVwpNgarn

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nothing выпустила аналог AirDrop и почему-то удалила его через несколько часов
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды
Обзор Nothing Phone (4a) Pro: не такой, как все, — и не для каждого
Nothing представила смартфоны Phone (4a) и Phone (4a) Pro — с новой подсветкой и повышенной ценой
Sony объявила дату анонса флагманского смартфона Xperia 1 VIII
iPhone 18 Pro получат дисплеи OLED LTPO+ от Samsung Display и LG Display
Теги: nothing, nothing phone (4a), смартфон, россия
nothing, nothing phone (4a), смартфон, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь 14 мин.
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 2 ч.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 2 ч.
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ 4 ч.
Meta отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp 4 ч.
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями 4 ч.
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели 5 ч.
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 6 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 6 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 6 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 2 мин.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 12 мин.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 13 мин.
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы 21 мин.
Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro поступили в продажу в России — от 49 999 рублей 29 мин.
Иди своей дорогой, сталкер: вокруг ЦОД в России создадут зоны отчуждения 45 мин.
AMD предупредила об уязвимости в процессорах на базе Zen 2 — для EPYC Rome патчей прошивок не будет 2 ч.
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс 2 ч.
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов 3 ч.
AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache 3 ч.