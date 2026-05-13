Компания Nothing объявила о старте продаж в России своих новейших смартфонов Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Новинки уже поступили в продажу в России — по рекомендованным ценам в 49 999 и 59 999 рублей соответственно они уже доступны в DNS.

Серия Phone (4a) продолжает фирменную линию бренда с акцентом на дизайн и пользовательский опыт. Базовая модель сохранила привычный язык дизайна Nothing с прозрачной задней панелью, тогда как старшая Phone (4a) Pro предлагает обновлённый дизайн с металлическим корпусом, но сохраняет узнаваемый облик благодаря большой прозрачной вставке под камеры. Кроме того, Pro-версия оснащена пиксельным экраном Glyph Matrix, который дебютировал во флагманском Phone (3) в прошлом году.

Базовая модель Nothing Phone (4a) позиционируется как сбалансированное решение с упором на внешний вид и повседневную производительность. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720 × 1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 кд/м2. За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4, который дополняют 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт.

Тыльная камера представляет собой тройной модуль. Основной модуль построен на 50-Мп датчике с оптикой f/1.9, а дополняют его 50-Мп зум-камера с перископической оптикой с 3,5-кратным зумом и диафрагмой f/2.9, а также 8-Мп широкоугольный модуль с углом зрения 120°. Фронтальная камера получила сенсор на 32 Мп. Фирменная подсветка Glyph также была доработана — теперь она включает 63 мини-светодиода и поддерживает более гибкие сценарии уведомлений.

Версия Nothing Phone (4a) Pro ориентирована на более требовательных пользователей и предлагает ряд ощутимых улучшений. Здесь используется увеличенный 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 кд/м2. Аппаратная платформа основана на более производительном Snapdragon 7 Gen 4 в сочетании с памятью LPDDR5X объёмом 8 или 12 Гбайт и накопителем UFS 3.1 на 256 Гбайт.

Система из трёх камер аналогична по характеристикам, но в качестве основного сенсора здесь выступает более продвинутый Sony LYT-700C. Также здесь существенно отличается система подсветки — применён модуль Glyph Matrix с 137 мини-светодиодами, который позволяет визуализировать уведомления, может выводить время и другую информацию, что расширяет варианты взаимодействия с устройством.

Обе модели оснащены подэкранным сканером отпечатков пальцев и базовой защитой от пыли и влаги, при этом Pro-версия получила более высокий стандарт IP65 против IP64 у младшей модели. За автономность в Phone (4a) и (4a) Pro отвечают батареи ёмкостью 5080 мА·ч с поддержкой быстрой 50-Вт зарядки.

В качестве программной платформы выступает Nothing OS 4.1 на базе Android 16, которая отличается привлекательным минималистичным дизайном и чистым исполнением без предустановленных «лишних» сторонних программ. Также Nothing предлагает набор интеллектуальных функций Essential AI и облачное пространство Essential Space.

