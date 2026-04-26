Сегодня 26 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi выпустит первые полноразмерные закрытые наушники под маркой Redmi

Xiaomi уже давно занимает лидирующие позиции на рынке беспроводных наушников-вкладышей. Похоже, компания наконец-то готова попробовать что-то новое. Судя по ранним объявлениям у некоторых ретейлеров, первые полноразмерные беспроводные наушники Xiaomi могут появиться в продаже в ближайшее время.

Источник изображения: Xiaomi

Речь идёт о модели Redmi Headphones Neo, которая появилась в объявлениях на сайтах китайского ретейлера Diglex Electronics и филиппинского Lazada. Официального анонса Redmi Headphones Neo пока не было. Однако продавцы подробно рассказали о технических характеристиках новинки и её стоимости. Нередко это означает, что выход продукта на рынок состоится совсем скоро.

В наушниках используются 40-мм динамики с титановым покрытием. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 40 кГц. Система активного шумоподавления в наушниках отсекает лишние шумы громкостью до 42 дБА. Беспроводное подключение осуществляется через Bluetooth 5.4, а для проводного подключения с низкой задержкой предусмотрен порт USB-C. В проводном режиме наушники поддерживают Hi-Res Audio.

Источник изображения: Lazada

При выключенном активном шумоподавлении наушники могут работать до 72 часов, что для бюджетного устройства очень хороший показатель. На сайте Lazada наушники выставлены за 3299 филиппинских песо, что с учётом скидки составляет около $55. В другом объявлении указана гораздо более низкая цена — около $36, но, судя по всему, это цена для оптовых заказов.

Ожидается, что на старте продаж наушники будут доступны в двух цветах: обсидианово-чёрном и песочно-белом. Третий вариант, Mist Blue, появится позже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне стали чаще выбирать бюджетные наушники — рынок вырос в штуках, но не деньгах
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 8 с шумоподавлением и автономностью до 44 часов за $33
Sennheiser представила закрытые профессиональные наушники HD 480 Pro за $479
От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях
Logitech, подвинься: Framework готовит беспроводную клавиатуру с тачпадом и открытой архитектурой
Huawei представила колонку Sound X5 с 18-каратным золотом и 126-мм вуфером
Теги: xiaomi, redmi, беспроводные наушники
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На космодроме Куру разрушили стартовый комплекс для запуска российских ракет
Запустился мессенджер XChat от Илона Маска — обещано сквозное шифрование, секретные чаты, звонки и встроенный Grok
В «Play Маркете» обнаружены десятки приложений с вирусом NoVoice — их скачали 2,3 млн раз
Исследователь взломал 15-битный криптоключ на квантовом компьютере и получил 1 биткоин
В США испытали мощнейший ротационно-детонационный ракетный двигатель
Акции IBM упали из-за нежелания компании увеличить прогноз выручки 5 ч.
OpenAI и Anthropic начали активно привлекать маркетинговые кадры из других компаний 12 ч.
Новая статья: REPLACED — любовь и ненависть в Феникс-Сити. Рецензия 19 ч.
Новая статья: Gamesblender № 773: ремейк ACIV: Black Flag, битва за игры в Брюсселе и экранизация Elden Ring 19 ч.
Люди стали говорить на 28 % меньше — виноваты смартфоны и интернет, а пандемия лишь усилили спад 22 ч.
AMD выпустила систему разгона памяти EXPO 1.2 — потенциал она раскроет на Zen 6 25-04 16:19
WhatsApp для Android получит поддержку «пузырей» — малоизвестного формата системных уведомлений 25-04 16:11
Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода 25-04 12:44
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки 25-04 06:50
Новая статья: Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия 25-04 00:04
Xiaomi выпустит первые полноразмерные закрытые наушники под маркой Redmi 2 ч.
Oklo, NVIDIA и LANL задействуют ИИ для разработки плутониевого топлива и создания передовой атомной инфраструктуры 3 ч.
MediaTek представила процессоры Dimensity 7450 и Dimensity 7450X для игровых и складных смартфонов 3 ч.
Цены на память местами пошли вниз, но нормализации рынка не произойдёт раньше 2030 года 4 ч.
Раскрыта цена контроллера Steam Controller — он стоит недёшево 7 ч.
Облачные провайдеры оставили ИИ-стартапы без доступа к GPU — все мощности съели Anthropic и OpenAI 7 ч.
«Прогресс МС-34» с 2,5 т груза взял курс на МКС 9 ч.
Из-за протестов рабочих производство чипов Samsung моментально упало на 58 % 11 ч.
В первом квартале рынок процессоров для смартфонов сжался на 8 %, но Apple, Samsung и Unisoc укрепили позиции 11 ч.
В рамках трёхлетней сделки Meta будет использовать сотни тысяч чипов Amazon Graviton 12 ч.