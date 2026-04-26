Xiaomi выпустит первые полноразмерные закрытые наушники под маркой Redmi

Xiaomi уже давно занимает лидирующие позиции на рынке беспроводных наушников-вкладышей. Похоже, компания наконец-то готова попробовать что-то новое. Судя по ранним объявлениям у некоторых ретейлеров, первые полноразмерные беспроводные наушники Xiaomi могут появиться в продаже в ближайшее время.

Речь идёт о модели Redmi Headphones Neo, которая появилась в объявлениях на сайтах китайского ретейлера Diglex Electronics и филиппинского Lazada. Официального анонса Redmi Headphones Neo пока не было. Однако продавцы подробно рассказали о технических характеристиках новинки и её стоимости. Нередко это означает, что выход продукта на рынок состоится совсем скоро.

В наушниках используются 40-мм динамики с титановым покрытием. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 40 кГц. Система активного шумоподавления в наушниках отсекает лишние шумы громкостью до 42 дБА. Беспроводное подключение осуществляется через Bluetooth 5.4, а для проводного подключения с низкой задержкой предусмотрен порт USB-C. В проводном режиме наушники поддерживают Hi-Res Audio.

При выключенном активном шумоподавлении наушники могут работать до 72 часов, что для бюджетного устройства очень хороший показатель. На сайте Lazada наушники выставлены за 3299 филиппинских песо, что с учётом скидки составляет около $55. В другом объявлении указана гораздо более низкая цена — около $36, но, судя по всему, это цена для оптовых заказов.

Ожидается, что на старте продаж наушники будут доступны в двух цветах: обсидианово-чёрном и песочно-белом. Третий вариант, Mist Blue, появится позже.