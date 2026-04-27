Пугающе реалистичный шутер Better Than Dead долго ждать не придётся — новый трейлер и дата выхода в раннем доступе Steam

Издательство MicroProse и итальянский разработчик-одиночка под псевдонимом Monte Gallo (Forza Polpo) объявили дату выхода своего сверхреалистичного шутера с видом из нагрудной камеры Better Than Dead.

Напомним, Monte Gallo сообщил о планах на Better Than Dead ещё в 2023 году, а прошлым летом заручился поддержкой MicroProse. Ни до, ни после появления издателя сроков выхода у игры до сих пор не было.

Как стало известно, долго релиз ждать не придётся. Better Than Dead поступит в продажу для Steam уже 12 мая, но не целиком, а лишь в формате раннего доступа. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

На старте раннего доступа Better Than Dead предложит все основные геймплейные механики и главный режим с 14 уровнями и системой прогресса. Полноценный релиз ожидается через 6−12 месяцев.

В ходе доработки Better Than Dead получит дополнительные уровни и настоящую концовку, ещё более хардкорный режим To Heaven, полировку, оптимизацию и улучшения на основе пользовательских отзывов.

События Better Than Dead развернутся в глубинах Гонконга, где сбежавшая из рабства женщина встала на путь мести. Похитители измывались над ней и снимали это на видео, а теперь она обратит камеру против бывших угнетателей.

Обещают плотные линейные уровни, кинематографичный экшен в стиле гонконгских боевиков 80-х и 90-х, а также высокий темп стрельбы (промахнулся — умер). Поддержка русского языка не заявлена.