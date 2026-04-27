Из-за войны на Ближнем Востоке в дефиците оказалось сырьё для производства печатных плат

Бум систем искусственного интеллекта оказался не единственным фактором, определяющим дефицит компонентов для производства электроники в этом году. Военные действия на Ближнем Востоке навредили местной нефтехимической промышленности, из-за чего сырьё для производства печатных плат тоже оказалось в дефиците.

Как поясняет Reuters, в начале апреля в результате атаки Ирана на нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии местная компания SABIC была вынуждена была приостановить выпуск полифенилэфирной смолы высокой степени очистки, которая используется при производстве печатных плат. Данный поставщик обеспечивал до 70 % мировой потребности в этом материале, поэтому прекращение поставок по данным каналам вызвало нехватку сырья для производства печатных плат, которые используются в подавляющем большинстве электронных устройств. Даже если бы предприятие смогло возобновить работу, поставка его продукции по морю в текущих условиях была бы затруднена.

Цены на печатные платы росли и до этого, подогреваемые спросом на оборудование для серверных систем в инфраструктуре искусственного интеллекта. Начало боевых действий на Ближнем Востоке только усугубило дефицит, только в апреле цены на печатные платы выросли на 40 % в последовательном сравнении. По некоторым прогнозам, выручка производителей печатных плат в этом году вырастет на 12,5 % до $95,8 млрд в мировых масштабах. Поставляющая подобную продукцию южнокорейская Daeduck Electronics начала переговоры с заказчиками о необходимости повышения цен, как добавляет Reuters.

В дефиците оказались и другие виды сырья для производства печатных плат, сроки ожидания поставок выросли с трёх до пятнадцати недель по отдельным позициям. Стекловолокно и медная фольга также оказались в перечне дефицитных материалов. Стоимость медной фольги с начала года выросла на 30 %, а именно этот материал на 60 % определяет себестоимость печатных плат. Если в простом варианте исполнения многослойная печатная плата может стоить по $204 за квадратный метр, то вариант для ИИ-сервера может стоить в десять раз больше.