Инновационный геймплей, верность традициям и Unreal Engine 5: вакансии Creative Assembly раскрыли подробности Alien: Isolation 2

Вслед за первым тизером продолжения культового хоррора Alien: Isolation от британской студии Creative Assembly фанаты вышли на след первых подробностей амбициозного сиквела.

Источник изображений: Sega

Как подметили пользователи форума ResetEra, крупицы свежей информации об Alien: Isolation 2 (предполагаемое название игры) фигурируют в актуальных вакансиях старшего менеджера по разработке и директора по гейм-дизайну.

Согласно описанию должности старшего менеджера по разработке, продолжение Alien: Isolation создаётся на новом для франшизы движке. В основе сиквела будет лежать Unreal Engine 5 от Epic Games.

Оригинальная Alien: Isolation базировалась на внутренней технологии Creative Assembly — модифицированном Cathode Engine, созданном в партнёрстве с AMD специально для игры на основе движка Viking: Battle for Asgard.

Директору по гейм-дизайну предстоит обеспечить в Alien: Isolation 2 инновационный геймплей, который остаётся верен духу оригинальной игры. Судя по всему, сиквел также сохранит элементы выживания.

Специалист будет помогать в составлении и реализации «амбициозного многолетнего плана выпуска». Соискатель должен быть в курсе текущих рыночных тенденций и иметь мнение о том, «как будут меняться требования геймеров».

На анонсе в октябре 2024 года сиквел Alien: Isolation находился на ранней стадии разработки. Судя формулировке «амбициозный многолетний план выпуска», на скорый релиз рассчитывать не стоит.

Теги: alien: isolation, creative assembly, sega, хоррор
