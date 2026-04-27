DeepSeek снизила на 75 % цены за доступ к ИИ-модели DeepSeek-V4-Pro

DeepSeek предложила разработчикам скидку 75 % на новую флагманскую ИИ-модель DeepSeek-V4-Pro. Одновременно китайская компания в 10 раз удешевила повторные и похожие запросы на всех своих платформах за счёт кеширования входных данных.

Резкое снижение цен DeepSeek грозит вернуть ИИ-индустрию к ценовой войне, которая вспыхнула после того, как DeepSeek устроила переполох в Кремниевой долине своей ИИ-моделью R1 в начале прошлого года. OpenAI, Anthropic и Google наперегонки выпускают новые ИИ-продукты, но их использование обходится дорого. Китайские компании рассчитывают, что разница в тарифах ускорит переход разработчиков на их платформы и изменит расклад сил в технологическом соперничестве с США.

Однако DeepSeek рассчитывает привлечь пользователей не только ценой. Контекстное окно DeepSeek-V4 — максимальный объём данных, который модель обрабатывает за один раз, — позволяет работать со сложными кодовыми базами и объёмными документами. Модель легко подключается к Claude Code, OpenClaw и OpenCode, что упрощает её взаимодействие с более широкой ИИ-экосистемой.

«Ценообразование, открытый исходный код и контекстное окно в миллион токенов снижают порог входа для разработчиков, стартапов и малого бизнеса», — сказал Акшар Керемане (Akshar Keremane), сооснователь ИИ-стартапа O-Health. По словам Керемане, раньше разработчики не могли экспериментировать с моделями такого уровня и масштаба.