Xiaomi переманила специалистов BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce в новый дизайн-центр в Европе

Китайские автопроизводители уже давно переманивают ветеранов мирового автопрома для работы в Китае, но Xiaomi в своих продолжающихся попытках завоевать мировой автомобильный рынок поступила иначе — она открыла в Мюнхене собственный дизайн-центр, который обеспечил работой выходцев из BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini и Rolls-Royce.

О своём достижении китайская Xiaomi предсказуемо сообщила с трибуны проходящей сейчас в Пекине крупной автомобильной выставки. По словам основателя компании Лэй Цзюня (Lei Jun), европейский дизайн-центр сосредоточится на разработке спортивных транспортных средств, премиальных элементах дизайна, совершенствовании динамических свойств машин и передовых технологиях в сфере автотранспорта. Команду нового дизайн-центра Xiaomi сформировали руководители и инженеры с опытом работы в BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group, которой принадлежат марки Porsche и Lamborghini.

Половина списка представителей ветеранов европейской автомобильной отрасли, которые теперь работают на Xiaomi, сформирована выходцами из BMW и дочерней марки Rolls-Royce. В основном перечисленные CarNewsChina европейские специалисты имеют опыт разработки спортивных моделей BMW, включая электромобили и длиннобазные версии, которые весьма востребованы на китайском рынке. Добавим, что китайские автопроизводители считают делом чести регулярно бросать вызов европейским спорткарам на известной гоночной трассе Нюрбургринг, и Xiaomi не является исключением. Как отмечается, дебютирующий в мае спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT уже создавался с привлечением европейских специалистов. К следующему году Xiaomi намеревается начать официальные продажи своих электромобилей в Германии. У этой китайской компании есть опыт привлечения специалистов Tesla в сфере маркетинга и производства электромобилей. В этом году Xiaomi планирует выпустить 550 000 электромобилей, основная часть которых будет реализована в Китае.

Теги: xiaomi, xiaomi su7 ultra, xiaomi yu7 gt, мюнхен, дизайн
