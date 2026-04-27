Река Забвения, карма и 18 кругов ада — представлен трейлер восточной метроидвании Karma Exorcist

Разработчики из Cyclos совместно с издательством Infini Fun представили дебютный трейлер метроидвании Karma Exorcist, основанной на восточной мифологии. Игра предлагает свою интерпретацию загробного мира: добрая и злая карма здесь работают как невидимое магнитное поле и оказывают влияние на баланс трёх миров.

Источник изображения: Infini Fun

На странице метроидвании в Steam и в тексте анонса пока нет чёткого описания, как именно работает механика набора кармы. Авторы лишь дали понять, что главный герой станет исследовать мир мёртвых с 18 кругами ада.

«От берегов реки Забвения, усыпанных красными паучьими лилиями, до бескрайних пустынь за Вратами Призраков и величественного Зала Царей — большая часть царства мёртвых открыта для исследования», — отмечают авторы.

Боевая система Karma Exorcist основана на использовании цепного крюка, двойных прыжков, перекатов и артефактов. Последние содержат в себе уникальные модули, которые можно комбинировать для построения собственного боевого стиля.

Даты релиза у Karma Exorcist пока нет, из целевых платформ заявлены PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Текстовый перевод на русский язык уже подтверждён.

Теги: cyclos, infini fun, экшен-платформер, метроидвания, karma exorcist
