Крупнейшие автопроизводители начинают активно внедрять инструменты искусственного интеллекта (ИИ) с целью радикального сокращения длительных циклов разработки новых автомобилей. Например Nissan, по сообщению The Verge, поставил цель сократить цикл создания машин с традиционных пяти лет до двух с половиной.

На фоне торговых войн и сворачивания стимулов для электромобилей производители вынуждены пересматривать свои стратегии и быстрее выпускать новые модели. Компании General Motors (GM) и Nissan активно применяют ИИ-инструменты на этапах дизайна, аэродинамических расчётов и написания кода. Это позволяет выполнять задачи, ранее занимавшие месяцы или часы, буквально за минуты. В результате процесс разработки уже сейчас становится более гибким, а визуализацию концептов можно получать почти мгновенно.

В GM дизайнеры применяют ИИ-инструмент Vizcom для превращения нарисованных от руки эскизов в полноценные 3D-модели. По словам креативного дизайнера Дэна Шапиро (Dan Shapiro), этот процесс заменил работу нескольких команд — раньше на это уходили месяцы. Сейчас такие образцы используются внутри компании как наглядные изображения (moodboard). При этом Шапиро подчёркивает, что люди останутся главными судьями, определяющими стиль брендов.

Крис Джонстон (Chris Johnston), старший технический специалист Jaguar Land Rover (JLR), отметил, что задачи, занимавшие четыре часа, теперь выполняются за минуту. В GM также создают собственный виртуальный аэродинамический туннель на базе ИИ. Технический руководитель лаборатории в научно-исследовательском отделе GM Скотт Пэрриш (Scott Parrish) подтвердил, что инженеры могут мгновенно получать данные о сопротивлении воздуха при изменении поверхностей.

Параллельно меняется и подход к разработке программного обеспечения для автомобилей. Например, в Nissan автоматизируют рутинные задачи программирования, включая модульные тесты, и, как заявил исполнительный директор компании Такаши Йошизава (Takashi Yoshizawa), инструменты ИИ-генерации кода не только повышают скорость, но и улучшают качество разработки.

Одновременно компании, включая GM и швейцарскую Neural Concept (ИИ-платформа для ускорения проектирования и оптимизации продуктов), решительно отрицают, что ИИ приведёт к сокращению персонала. Директор по инновациям GM Брайан Стайлз (Bryan Styles) настаивает, что искусственный интеллект позволит людям делать то, ради чего они пришли в компанию, а глава Neural Concept Пьер Баке (Pierre Baqué) называет свою платформу «усилителем инженерных команд, а не их сокращением».

Несмотря на заявления руководителей об отсутствии планов по сокращению штата, эксперты рынка прогнозируют негативные последствия для занятости в дизайнерской сфере. Например, бывший автомобильный дизайнер, а ныне профессор Туринского университета IAAD Маттео Ликата (Matteo Licata) смотрит на это скептически, заявляя, что резкий рост производительности неизбежно повлияет на количество необходимых сотрудников в студиях, а молодым специалистам станет ещё сложнее попасть в индустрию.