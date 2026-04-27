Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... ИИ вдвое ускорит разработку новых автомо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ вдвое ускорит разработку новых автомобилей — дизайн и аэродинамика теперь считаются за минуты

Крупнейшие автопроизводители начинают активно внедрять инструменты искусственного интеллекта (ИИ) с целью радикального сокращения длительных циклов разработки новых автомобилей. Например Nissan, по сообщению The Verge, поставил цель сократить цикл создания машин с традиционных пяти лет до двух с половиной.

Источник изображений: GM

На фоне торговых войн и сворачивания стимулов для электромобилей производители вынуждены пересматривать свои стратегии и быстрее выпускать новые модели. Компании General Motors (GM) и Nissan активно применяют ИИ-инструменты на этапах дизайна, аэродинамических расчётов и написания кода. Это позволяет выполнять задачи, ранее занимавшие месяцы или часы, буквально за минуты. В результате процесс разработки уже сейчас становится более гибким, а визуализацию концептов можно получать почти мгновенно.

В GM дизайнеры применяют ИИ-инструмент Vizcom для превращения нарисованных от руки эскизов в полноценные 3D-модели. По словам креативного дизайнера Дэна Шапиро (Dan Shapiro), этот процесс заменил работу нескольких команд — раньше на это уходили месяцы. Сейчас такие образцы используются внутри компании как наглядные изображения (moodboard). При этом Шапиро подчёркивает, что люди останутся главными судьями, определяющими стиль брендов.

Крис Джонстон (Chris Johnston), старший технический специалист Jaguar Land Rover (JLR), отметил, что задачи, занимавшие четыре часа, теперь выполняются за минуту. В GM также создают собственный виртуальный аэродинамический туннель на базе ИИ. Технический руководитель лаборатории в научно-исследовательском отделе GM Скотт Пэрриш (Scott Parrish) подтвердил, что инженеры могут мгновенно получать данные о сопротивлении воздуха при изменении поверхностей.

Параллельно меняется и подход к разработке программного обеспечения для автомобилей. Например, в Nissan автоматизируют рутинные задачи программирования, включая модульные тесты, и, как заявил исполнительный директор компании Такаши Йошизава (Takashi Yoshizawa), инструменты ИИ-генерации кода не только повышают скорость, но и улучшают качество разработки.

Одновременно компании, включая GM и швейцарскую Neural Concept (ИИ-платформа для ускорения проектирования и оптимизации продуктов), решительно отрицают, что ИИ приведёт к сокращению персонала. Директор по инновациям GM Брайан Стайлз (Bryan Styles) настаивает, что искусственный интеллект позволит людям делать то, ради чего они пришли в компанию, а глава Neural Concept Пьер Баке (Pierre Baqué) называет свою платформу «усилителем инженерных команд, а не их сокращением».

Несмотря на заявления руководителей об отсутствии планов по сокращению штата, эксперты рынка прогнозируют негативные последствия для занятости в дизайнерской сфере. Например, бывший автомобильный дизайнер, а ныне профессор Туринского университета IAAD Маттео Ликата (Matteo Licata) смотрит на это скептически, заявляя, что резкий рост производительности неизбежно повлияет на количество необходимых сотрудников в студиях, а молодым специалистам станет ещё сложнее попасть в индустрию.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели
Большой ящик на колёсах: Humble Robotics представил беспилотный грузовик без кабины с запасом хода в 320 км
Waymo похвасталась, что её беспилотные такси проехали более 270 млн км без серьёзных происшествий
В Китае возродят внедорожники Freelander — с помощью Huawei, Chery, CATL и Qualcomm
Xiaomi переманила специалистов BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce в новый дизайн-центр в Европе
Илон Маск в очередной раз сообщил о запуске производства беспилотного такси Tesla Cybercab
Теги: автомобили, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.