Noctua опубликовала 3D-модели своих вентиляторов — но печатать их самостоятельно не разрешила

Noctua выпустила официальные 3D-модели для многих своих продуктов, что позволяет пользователям систем автоматизированного проектирования (САПР) включать продукты компании в свои проекты и рендеры. Эти модели можно бесплатно скачать в формате STEP. Важно отметить, что их нельзя использовать для 3D-печати или иным образом копировать конструкции лопастей вентиляторов Noctua, так как они являются объектом интеллектуальной собственности.

Источник изображения: Noctua

Опубликованные 3D-модели могут оказаться полезны для всех, кто хочет проектировать нестандартные крепления для вентиляторов или корпуса ПК. Теперь им больше не придётся заниматься самостоятельным моделированием кулеров Noctua для своих проектов. Наличие готовых 3D-моделей также позволит визуализировать проекты с включёнными вентиляторами Noctua.

Стоит отметить, что эти 3D-модели не являются точной копией разработок Noctua. Они визуально похожи и точно отражают их монтажные размеры, однако были модифицированы для защиты интеллектуальной собственности Noctua. Их нельзя использовать для 3D-печати или иным образом копировать конструкции лопастей вентиляторов Noctua. Это также делает эти модели бесполезными для моделирования производительности вентиляторов. Они предназначены лишь для визуального ознакомления и помогут разработчикам в компоновке корпусов ПК.

«Для защиты нашей интеллектуальной собственности некоторые элементы, такие как геометрия крыльчатки вентилятора, были немного изменены, оставаясь при этом визуально очень близкими к реальному продукту. […] пожалуйста, не используйте эти модели для моделирования производительности и обратите внимание, что такие компоненты, как крыльчатки вентиляторов и внутренние каркасные конструкции, не полностью соответствуют реальному продукту», — сообщает Noctua на своём сайте.

Теги: noctua, 3d-модели, опубликовано, рендер
