Toyota создала игровое кресло из переднего сиденья седана Crown — с электроприводом, подогревом, вентиляцией и USB Type-C

Toyota расширила свой ассортимент, выпустив ограниченную серию компьютерных кресел в рамках коллекции The Crown Collection. Игровое кресло Crown Seat Desk Chair с широкими возможностями регулировки основано на одном из самых удобных автомобильных дизайнов Toyota — переднем сиденье легендарного автомобиля Toyota Crown с электроприводом. Кресло является эксклюзивом для Японии, выпущено ограниченным тиражом в 70 экземпляров и стоит $3500.

При изготовлении кресла использованы высококачественные материалы. По данным производителя, кресло обито кожей поверх высокоплотного наполнителя и имеет усиленный каркас. Утверждается, что плавные и бесшумные электродвигатели обеспечивают все необходимые регулировки комфорта. Технология основания офисного кресла поставляется компанией Itoki.

Технические характеристики игрового кресла Crown Seat Desk Chair:

  • Электрическая регулировка — угол наклона спинки, высота, поясничная поддержка, регулировка наклона.
  • Обогрев — 3 уровня регулировки, подогрев спины и нижней части бёдер.
  • Вентиляция — 3 уровня регулировки, охлаждение спинки и подушки сиденья.
  • Встроенный аккумулятор — питание всех электрических регулировок, а также подогрева/охлаждения.
  • Разъём USB Type-C — в переоборудованной пряжке ремня безопасности.

Размеры кресла:

  • Ширина: 71 см;
  • Высота: 106 см;
  • Максимальная высота сиденья: 74 см;
  • Регулируемая глубина: 53-69 см;
  • Диаметр основания: 46 см.

Игровое кресло Crown Seat от Toyota — не первый случай преобразования автомобильных сидений в аксессуары для геймеров. Несколько лет назад Nissan сотрудничала с той же компанией Itoki, чтобы сделать сиденья от Nissan GT-R и Nissan Cube доступными для пользователей компьютеров. В Германии эта идея также имеет свою историю: офисные кресла были вдохновлены или созданы на основе моделей Porsche, BMW, Mercedes и Recaro.

Теги: toyota, игровое кресло
