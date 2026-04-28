Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети «Превед, медвед!» — и прощай: легендарны...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Превед, медвед!» — и прощай: легендарный сайт Udaff.com закрылся спустя четверть века

Проект Udaff.com, породивший миру «олбанский йезыг» и выражение «превед, медвед!», закрылся — 26 апреля на сайте опубликовали прощальное сообщение. Площадка работала с 2000 года и за четверть века превратилась в один из символов раннего рунета.

Источник изображения: Edaff.com, ChatGPT / 3DNews

«Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы», — говорилось в последнем сообщении. Популярность сайт набрал в середине 2000-х: здесь публиковали рассказы без цензуры и пользователи могли их комментировать — для тогдашнего рунета редкость. Пользователи называли себя «падонками», а придуманный ими сленг — «аффтар жжот», «превед, медвед!» — разошёлся далеко за пределы площадки.

В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», предлагавшая осмыслить феномен Udaff.com, его субкультуру и придуманный пользователями язык. Книгу написал создатель сайта Дмитрий Соколовский, хотя в ряде источников его авторство ставят под сомнение.

Соколовский — он же Удав — запустил Udaff.com в 2000 году, параллельно работая на радио «Европа Плюс». В 2006 году он рассказал «Деловому Петербургу», что его аудитория — «абсолютно разные люди», а «общее у них не то, кто они по жизни, а то, как они к этой жизни относятся». По данным Webchart.org, на пике популярности ресурса число уникальных посетителей достигало почти 16 тыс. Сейчас Cоколовскому 56 лет, он развивает соцсеть для творческих людей Alterlit.ru.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минцифры признало, что в «белом списке» места всем сайтам не хватит
Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги?
Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что перестал справляться с блокировками в Рунете
Европа откроет лазейку для массовой слежки за тем, что граждане ищут в Google
Календарь релизов 27 апреля – 3 мая: Saros, Diablo IV: Lord of Hatred и HoM&M: Olden Era
Google подготовила иконки для приложений в новом дизайне, но сроки их внедрения пока неизвестны
Теги: рунет, интернет-сми, медиаконтент, сми, ресурсы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.