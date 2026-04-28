«Превед, медвед!» — и прощай: легендарный сайт Udaff.com закрылся спустя четверть века

Проект Udaff.com, породивший миру «олбанский йезыг» и выражение «превед, медвед!», закрылся — 26 апреля на сайте опубликовали прощальное сообщение. Площадка работала с 2000 года и за четверть века превратилась в один из символов раннего рунета.

«Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы», — говорилось в последнем сообщении. Популярность сайт набрал в середине 2000-х: здесь публиковали рассказы без цензуры и пользователи могли их комментировать — для тогдашнего рунета редкость. Пользователи называли себя «падонками», а придуманный ими сленг — «аффтар жжот», «превед, медвед!» — разошёлся далеко за пределы площадки.

В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», предлагавшая осмыслить феномен Udaff.com, его субкультуру и придуманный пользователями язык. Книгу написал создатель сайта Дмитрий Соколовский, хотя в ряде источников его авторство ставят под сомнение.

Соколовский — он же Удав — запустил Udaff.com в 2000 году, параллельно работая на радио «Европа Плюс». В 2006 году он рассказал «Деловому Петербургу», что его аудитория — «абсолютно разные люди», а «общее у них не то, кто они по жизни, а то, как они к этой жизни относятся». По данным Webchart.org, на пике популярности ресурса число уникальных посетителей достигало почти 16 тыс. Сейчас Cоколовскому 56 лет, он развивает соцсеть для творческих людей Alterlit.ru.