«Сбер» сообщил о выходе обновлённой модели искусственного интеллекта Kandinsky 6 Image, предназначенной для генерации и редактирования изображений. Помимо создания картинок, она умеет восстанавливать и преобразовывать снимки.

Предназначенная для работы с изображениями обновлённая ИИ-модель Kandinsky 6 Image работает на платформе ИИ-помощника «Сбер GigaChat» — ей можно пользоваться бесплатно без ограничений на число задач. Она стала вдвое быстрее предшественницы, повысилось качество обработки сложных запросов, картинки стали более детализированными.

Помимо создания изображений по текстовым запросам, Kandinsky 6 Image получила расширенные функции редактирования: реставрацию старых фотографий, стилизацию снимков, возможность менять одежду людей и фон картинки, проводить ретуширование и наносить макияж. Число ошибок при генерации изображений сократилось, локальные изменения стали более точными.

Важным нововведением стала встроенная функция поиска по изображениям: если модель не знает, как выглядит запрошенный пользователем персонаж, она может самостоятельно найти образец. Для оптимизации работы модели использована архитектура Mixture of Experts (MoE): при запросе используется не весь объём нейросети, а только необходимый фрагмент. Созданные Kandinsky 6 Image изображения можно сразу анимировать — для этого в ИИ-помощнике GigaChat есть дополнительная ИИ-модель Kandinsky Video.