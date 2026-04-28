Блокировки разогнали интерес россиян к VPN — число скачиваний VPN-приложений подскочило в 14 раз

Количество скачиваний VPN-приложений в России из топ-5 сервисов магазина Google Play по состоянию на март 2026 года выросло в 14 раз год к году до 9,2 млн загрузок. В период с марта 2025 года по март 2026 года зафиксировано 35,7 млн скачиваний таких приложений. Об этом сказано в отчёте Digital Budget, который основан на статистике Similarweb.

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

В сообщении сказано, что наибольшее количество загрузок зафиксировано в период с января по март 2026 года. В общей сложности в первом квартале нынешнего года россияне скачали VPN-приложения 21,27 млн раз. При этом в марте приложения из топ-5 скачивали не по 2,5 млн раз каждое.

Данные Sensor Tower указывают на то, что в конце прошлого года активная пользовательская база топ-5 популярных в России VPN-сервисов выросла до 7,3 млн человек. Данные сервиса Apple Censorship, отслеживающего удаление приложений из App Store, указывают на то, что к концу апреля 2026 года в российском App Store были недоступны 116 VPN-сервисов. В марте также сообщалось, что App Store удалил более 20 VPN-приложений по требованию Роскомнадзора.

Ранее СМИ писали, что к январю 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок. В октябре регулятор сообщал о росте подобных блокировок на 31 % — до 258 сервисов. Это означает, что за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70 %. В декабре Роскомнадзор стал активнее блокировать дополнительные протоколы VPN, включая SOCKS5, VLESS и L2TP.

В марте Минцифры обсуждало новые условия присутствия IT-компаний в профильном реестре ведомства. Платформы, которые не будут ограничивать доступ к своим сервисам с использованием VPN, могут быть исключены из этого реестра. Компании, не блокирующие трафик VPN, также могут быть исключены из «белого списка» сайтов, доступ к которым сохраняется при отключениях интернета.

Материалы по теме
Минцифры РФ прорабатывает введение платы за VPN-трафик
Названы самые популярные ноутбуки в России — но больше всего денег принесли не они
Минцифры признало, что в «белом списке» места всем сайтам не хватит
Российские власти разрешили разработчикам обучать ИИ на любых данных
Meta✴ начала отменять итоги сделки с Manus, стремясь избежать штрафов в Китае
«Превед, медвед!» — и прощай: легендарный сайт Udaff.com закрылся спустя четверть века
Теги: vpn, vpn-сервис, россия
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.