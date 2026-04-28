Блокировки разогнали интерес россиян к VPN — число скачиваний VPN-приложений подскочило в 14 раз

Количество скачиваний VPN-приложений в России из топ-5 сервисов магазина Google Play по состоянию на март 2026 года выросло в 14 раз год к году до 9,2 млн загрузок. В период с марта 2025 года по март 2026 года зафиксировано 35,7 млн скачиваний таких приложений. Об этом сказано в отчёте Digital Budget, который основан на статистике Similarweb.

В сообщении сказано, что наибольшее количество загрузок зафиксировано в период с января по март 2026 года. В общей сложности в первом квартале нынешнего года россияне скачали VPN-приложения 21,27 млн раз. При этом в марте приложения из топ-5 скачивали не по 2,5 млн раз каждое.

Данные Sensor Tower указывают на то, что в конце прошлого года активная пользовательская база топ-5 популярных в России VPN-сервисов выросла до 7,3 млн человек. Данные сервиса Apple Censorship, отслеживающего удаление приложений из App Store, указывают на то, что к концу апреля 2026 года в российском App Store были недоступны 116 VPN-сервисов. В марте также сообщалось, что App Store удалил более 20 VPN-приложений по требованию Роскомнадзора.

Ранее СМИ писали, что к январю 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок. В октябре регулятор сообщал о росте подобных блокировок на 31 % — до 258 сервисов. Это означает, что за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70 %. В декабре Роскомнадзор стал активнее блокировать дополнительные протоколы VPN, включая SOCKS5, VLESS и L2TP.

В марте Минцифры обсуждало новые условия присутствия IT-компаний в профильном реестре ведомства. Платформы, которые не будут ограничивать доступ к своим сервисам с использованием VPN, могут быть исключены из этого реестра. Компании, не блокирующие трафик VPN, также могут быть исключены из «белого списка» сайтов, доступ к которым сохраняется при отключениях интернета.