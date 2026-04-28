ASRock выпустила 27-дюймовый монитор Phantom Gaming PG27QFW2A с QHD и 400 Гц и представила 32-дюймовый PG32QFT с QHD и 180 Гц

Компания ASRock сообщила о выпуске 27-дюймового игрового монитора Phantom Gaming PG27QFW2A. Впервые его анонсировали ещё в 2024 году. Монитор поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) и частоту обновления 400 Гц.

В основе Phantom Gaming PG27QFW2A используется IPS-матрица со скоростью отклика 1 мс (GtG и MPRT), яркостью 400 кд/м² и контрастностью 1000:1. Для дисплея заявлены 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 154-процентный sRGB, а также поддержка 10-битной глубины цвета (8 бит + FRC). Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, а также поддерживает технологию синхронизации изображения AMD FreeSync Premium.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1 FRL, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также USB-концентратор с двумя USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-B. Кроме того, Phantom Gaming PG27QFW2A получил пару динамиков мощностью по 2 Вт. В комплект поставки монитора входит эргономичная подставка с регулировкой высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона.

Дополнительной особенностью Phantom Gaming PG27QFW2A является его оснащение Wi-Fi-антенной с коэффициентом усиления сигнала 7dBi. Также монитор предлагает различные игровые функции, включая Dark Boost, Overdrive, несколько предустановленных режимов настроек и цифровой прицел.

ASRock также представила 32-дюймовый игровой монитор Phantom Gaming PG32QFT. В нём тоже используется IPS-матрица с разрешением 2560 × 1440 пикселей и яркостью 400 кд/м2. Дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и частоту обновления 180 Гц. Он обладает 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 151-процентным — sRGB. Заявлен сертификат VESA DisplayHDR 400. Есть поддержка AMD FreeSync.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход и пара динамиков по 2 Вт. Также имеется встроенная Wi-Fi-антенна. В комплект поставки монитора входит эргономичная подставка с возможностью изменения высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Стоимость Phantom Gaming PG27QFW2A и Phantom Gaming PG32QFT производитель не уточнил.