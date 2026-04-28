Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... ASRock выпустила 27-дюймовый монитор Pha...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ASRock выпустила 27-дюймовый монитор Phantom Gaming PG27QFW2A с QHD и 400 Гц и представила 32-дюймовый PG32QFT с QHD и 180 Гц

Компания ASRock сообщила о выпуске 27-дюймового игрового монитора Phantom Gaming PG27QFW2A. Впервые его анонсировали ещё в 2024 году. Монитор поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) и частоту обновления 400 Гц.

В основе Phantom Gaming PG27QFW2A используется IPS-матрица со скоростью отклика 1 мс (GtG и MPRT), яркостью 400 кд/м² и контрастностью 1000:1. Для дисплея заявлены 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 154-процентный sRGB, а также поддержка 10-битной глубины цвета (8 бит + FRC). Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, а также поддерживает технологию синхронизации изображения AMD FreeSync Premium.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1 FRL, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также USB-концентратор с двумя USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-B. Кроме того, Phantom Gaming PG27QFW2A получил пару динамиков мощностью по 2 Вт. В комплект поставки монитора входит эргономичная подставка с регулировкой высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона.

Дополнительной особенностью Phantom Gaming PG27QFW2A является его оснащение Wi-Fi-антенной с коэффициентом усиления сигнала 7dBi. Также монитор предлагает различные игровые функции, включая Dark Boost, Overdrive, несколько предустановленных режимов настроек и цифровой прицел.

ASRock также представила 32-дюймовый игровой монитор Phantom Gaming PG32QFT. В нём тоже используется IPS-матрица с разрешением 2560 × 1440 пикселей и яркостью 400 кд/м2. Дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и частоту обновления 180 Гц. Он обладает 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 151-процентным — sRGB. Заявлен сертификат VESA DisplayHDR 400. Есть поддержка AMD FreeSync.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход и пара динамиков по 2 Вт. Также имеется встроенная Wi-Fi-антенна. В комплект поставки монитора входит эргономичная подставка с возможностью изменения высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Стоимость Phantom Gaming PG27QFW2A и Phantom Gaming PG32QFT производитель не уточнил.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: asrock, игровые мониторы, ips матрица
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.