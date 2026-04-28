Стартовали российские продажи смартфонов Tecno Camon 50 и Camon 50 Ultra 5G

Производитель электроники Tecno объявил о начале российских продаж смартфонов Camon 50 и Camon 50 Ultra 5G. Старшая в дуэте модель при относительно скромном ценнике отличается наличием передового комплекта камер, мощным процессором; оба смартфона предлагают защищённый корпус и ёмкий аккумулятор с поддержкой зарядки повышенной мощности.

Основная камера Tecno Camon 50 Ultra 5G располагает 50-мегапиксельным 1/1,56-дюймовым сенсором Sony Lytia 700C, оптическим стабилизатором изображения и диафрагмой f/1,88. Есть также портретный телеобъектив с трёхмерным оптическим зумом и ультраширокоугольная камера на 8 мегапикселей; за селфи и видеозвонки в 4K отвечает фронтальная 50-мегапиксельная камера. С учётом алгоритмов искусственного интеллекта смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G предлагает 60-кратный суперзум; в наличии также режим захвата движения для получения чётких снимков движущихся объектов в диапазоне фокусного расстояния от 0.6X до 5X. В качестве процессора выступает MediaTek Dimensity 7400 Ultimate.

Младший Tecno Camon 50 отличается более скромным комплектом камер: отсутствует портретная с зумом, а фронтальная имеет только 32-мегапиксельное разрешение. Аппаратная платформа тоже более скромная — это чип MediaTek Helio G200 Ultimate, способный работать только с сетями 4G. Оба смартфона могут похвастаться максимальной защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP69K, IP69, IP68 и IP66. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч обещает до 5 лет работы, а после 1800 циклов зарядки его ёмкость составляет 80 % от первоначальной; поддерживается зарядка мощностью 45 Вт. В наличии комплект из 80 функций ИИ, интеграция с сервисами «Яндекса», встроенный интеллектуальный ассистент Ozon с возможностью поиска и сравнения товаров на торговой площадке.

В рамках российской презентации оба смартфона испытали в реальных условиях. Производилась съёмка с багги, испытаны возможности оптического зума, удалось снять бегущих оленей, а ИИ-ассистент «Элла» помог выбраться из лабиринта.

Tecno Camon 50 предлагается в расцветках «Лунный чёрный», «Малахитовый зелёный», «Туманный титановый», «Весенний лавандовый», «Хвойный зелёный» и «Летний мятный»; Tecno Camon 50 Ultra 5G — «Лунный чёрный», «Туманный титановый», «Кипарисовый зелёный», «Сочный оранжевый» и «Утренний лиловый». Tecno Camon 50 доступен в конфигурациях 8/128, 8/256 и 12/256 Гбайт по цене 19 990, 24 990 и 29 990 руб. соответственно. Старший Tecno Camon 50 Ultra 5G выпускается в вариантах 8/256, 12/256, 8/512 и 12/512 Гбайт по цене соответственно 39 999, 42 999, 46 999 и 49 999 руб.