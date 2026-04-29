Спутниковая связь Starlink для смартфонов оказалась не слишком востребованной

С прошлого года мобильный оператор T-Mobile предлагает своим абонентам в США услугу T-Satellite (Starlink Mobile) — прямое подключение смартфонов к спутникам связи SpaceX Starlink. По словам гендиректора T-Mobile, востребованность сервиса оказалась ниже ожидаемой, но проблемы в этом оператор не видит, поскольку считает услугу важным конкурентным преимуществом.

Наземная сеть сотовой связи T-Mobile, по словам гендиректора компании Шрини Гопалана (Srini Gopalan), обеспечивает достаточно обширное покрытие, которое преимущественно удовлетворяет потребности клиентов. На практике T-Satellite подключают абоненты в сельских и отдалённых районах за пределами традиционной зоны покрытия оператора. «Бо́льшая часть использования [T-Satellite] приходится на национальные парки. И если уж на то пошло, благодаря великолепной сети, которую построил [технический директор T-Mobile] доктор Со (Saw), мы видим гораздо меньшую востребованность, чем первоначально предполагали. Но это отличный дополнительный продукт», — заявил господин Гопалан.

В прошлом году появление услуги T-Satellite вызвало ажиотаж — на этапе испытаний в программе зарегистрировались около 1,8 млн абонентов. Тогда прямая связь смартфонов со спутниками была бесплатной на дорогих тарифных планах, остальным пользователям она обходилась $10 в месяц. На минувшей неделе компания Ookla, однако, сообщила, что абоненты мобильных операторов США и Канады стали реже пользоваться услугами спутниковой связи. В статистику вошли только владельцы устройств под управлением Android — пользователи iPhone имеют в «мёртвых зонах» доступ к сети Globalstar.

Стоимость услуг спутниковой связи на смартфонах до сих пор остаётся предметом дискуссий. Starlink намеревается обеспечить поддержку технологии 5G со скоростью до 150 Мбит/с, но пока предлагает не более 4 Мбит/с. Тем временем AT&T, и Verizon делают ставку на конкурента Starlink — спутникового оператора AST SpaceMobile; причём Verizon предлагает экстренную спутниковую связь также через своего партнёра Skylo. T-Mobile же остаётся довольной сотрудничеством со Starlink, хотя и не планирует создавать под эту услугу отдельного виртуального оператора (MVNO), поскольку пока не видит в этом ни возможной финансовой выгоды, ни перспектив для роста клиентской базы.