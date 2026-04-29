[Обновлено] Легендарный производитель видеокарт Galax закрывается — но Palit может сохранить бренд

Крупный производитель видеокарт Galax, ставший известным благодаря видеокартам GeForce серии Hall of Fame (HOF), официально прекратит свою работу. Все операции компании перейдут её владельцу Palit, который также является крупным производителем видеокарт и знаковым партнёром Nvidia.

Galax была основана в Гонконге в 1994 году, впоследствии прославилась как производитель мощных решений на основе графических процессоров Nvidia GeForce и в особенности серией HOF. Эти видеокарты оснащались мощными схемами VRM для разгона и славились отборными кристаллами высокого качества, способными выдерживать охлаждение на основе жидкого азота. За последние годы видеокарты Galax HOF неоднократно устанавливали мировые рекорды; бренд сохранял свой дизайнерский стиль на протяжении многих лет.

Теперь, после более чем 30 лет работы компания Galax как отдельная единица прекратит работу; все её операции будут переданы Palit, которая возьмёт на себя все обязательства: возврат товаров, гарантийные претензии, запуск новых продуктов и многое другое. Примечательно, что о закрытии торговой марки Galax и известного в Европе дочернего бренда KFA2 ничего не говорится — возможно, они сохранятся, потому что имеют репутацию в сообществе. Galax и KFA2 до настоящего момента действовали как дочерние единицы Palit, и теперь владелец принял решение о консолидации активов.

В качестве причин закрытия компании указывается на проблемы с поставками компонентов, связанные с расширением сегмента центров обработки данных в эпоху ИИ. Palit как более крупный производитель, вероятно, сможет закупать компоненты по более низким ценам при более крупных объёмах.

Обновлено:

Palit прояснила ситуацию вокруг Galax и сопутствующих брендом: закрывать производителя видеокарт не будут, а речь идёт лишь о смене подхода к руководству компанией.