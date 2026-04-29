Palit прояснила ситуацию вокруг Galax — производитель видеокарт продолжит работу под её началом

Ранее стало известно, что Palit приняла решение о полном поглощении принадлежащей ей компании Galax. Некоторые СМИ и вовсе предположили, что легендарный производитель видеокарт полностью закроется. Palit выпустила заявление, в котором разъяснила, что происходит на самом деле: торговые марки Galax, KFA2 и HOF продолжат существовать на рынке, продолжится и выпуск продукции под этими брендами.

Некоторые мировые СМИ неверно интерпретировали информацию о закрытии производителя видеокарт Galax, которому принадлежит известная марка Hall of Fame (HoF) и бренд KFA2, и заявили, что вместе с полным поглощением гонконгской компании прекратится и выпуск продукции под этими торговыми марками. В ответ на это Palit выпустила сегодня, 29 апреля 2026 года, официальное разъяснение, в котором опровергла сообщение, что торговая марка Galax покинет рынок видеокарт. Эта деятельность не прекратится: разработка, производство и поддержка оборудования продолжится, но в новом качестве.

Galax позиционирует себя как члена группы Palit с 2007 года, а текущая реструктуризация с полным поглощением входит в процесс внутренней реорганизации группы Palit. Это значит, что международные бренды Galax, KFA2 и HoF перейдут в прямое управление группы Palit. Речь идёт не об их исчезновении, а об унификации управления торговыми марками, то есть оптимизации на и без того непростом мировом рынке. Серия HoF, в частности, уже многие годы является флагманским продуктом Galax и KFA2 на рынке для энтузиастов и им же останется.

Особое значение для потребителей является аспект поддержки. Palit принимает на себя все обязанности, связанные с указанными брендами — по вопросам поддержки или обслуживания клиенты теперь будут обращаться напрямую к ней. Централизованная обработка таких обращений гарантируется с конца апреля.

Теги: palit, galax, kfa2
