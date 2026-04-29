Vimeo признала, что допустила утечку «некоторых данных пользователей»

Администрация видеоплатформы Vimeo сообщила, что в результате взлома облачной аналитической службы Anodot доступ к некоторым данным её пользователей получили киберпреступники.

Источник изображения: Kevin Horvat / unsplash.com

Источник изображения: Kevin Horvat / unsplash.com

Основанный на искусственном интеллекте сервис Anodot помогает отслеживать инциденты и аномалии в бизнесе, упрощая компаниям выявление внезапных падений продаж, всплесков затрат или технических сбоев ещё до того, как они окажут существенное влияние на организацию и её клиентов. В начале апреля систему взломали хакеры группировки ShinyHunters, которые, используя функции интеграции со сторонними сервисами, получили доступ к учётным записям клиентов Anodot в облачном хранилище Snowflake. Помимо Vimeo, жертвой инцидента стала Rockstar Games, ответственная за знаменитые игры Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

«Мы установили, что в результате взлома Anodot доступ к некоторым данным пользователей и клиентов Vimeo получил злоумышленник. Предварительные данные указывают, что базы данных, к которым был получен доступ, в основном содержат техническую информацию, названия видео и метаданные, а в некоторых случаях — адреса электронной почты клиентов», — сообщила администрация платформы. Число пострадавших от атаки не сообщили, но подчеркнули, что доступ к видеоконтенту, действительным учётным данным пользователей, а также к информации о платёжных картах киберпреступникам получить не удалось. «Учётные данные пользователей и клиентов Vimeo защищены. Этот инцидент не вызвал никаких сбоев в работе наших систем или сервиса», — заключили там.

Vimeo заблокировала все учётные данные Anodot, удалила механизмы интеграции и привлекла сторонних экспертов в области кибербезопасности, чтобы провести анализ причин произошедшего. Компания также уведомила правоохранительные органы. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакеры из группировки ShinyHunters, занимающейся распространением вирусов-вымогателей. Они пригрозили, что опубликуют украденные файлы, если компания не заплатит выкуп до 30 апреля 2026 года.

Теги: vimeo, взлом, shinyhunters
vimeo, взлом, shinyhunters
