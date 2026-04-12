Сегодня 12 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot

Студия Rockstar Games подтвердила компрометацию корпоративных данных в результате взлома через сторонний сервис. Хакерская группа ShinyHunters выдвинула требование о выкупе и установила ультиматум до 14 апреля, угрожая публикацией украденной информации. Однако Rockstar заявила, что был получен доступ к «ограниченному объёму несущественной информации», которая не повлияет на игроков и деятельность самой компании.

Источник изображения: Rockstar Games

По данным IGN со ссылкой на издание The CyberSec Guru, хакеры использовали стороннюю аналитическую ИИ-платформу Anodot, с помощью которой проникли в хранилище данных Snowflake компании, выдав себя за легитимный внутренний сервис. При этом киберпреступники обошлись без взлома Snowflake, а получили токены аутентификации через Anodot, а затем использовали их как цифровой ключ доступа. В своём заявлении ShinyHunters предупредила Rockstar о проблемах в случае невыполнения своих требований.

Тем не менее, Rockstar подчёркивает, что объём похищенной информации носит ограниченный характер и не сможет повлиять на репутацию компании. Данное заявление свидетельствует о том, что студия не ожидает масштабной утечки материалов по GTA 6 (за полгода до релиза), которая могла бы раскрыть ключевые сюжетные или геймплейные особенности проекта.

Это не первый случай проблем с безопасностью в истории студии: в 2022 году в сеть попали десятки видео ранней версии игры, а в декабре 2023 года произошёл преждевременный слив первого трейлера. Тогда генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) назвал ситуацию разочаровывающей для команды, но отметил, что это не нанесёт критического ущерба бизнесу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Всему хорошему приходит конец: Microsoft подтвердила, когда GTA V покинет Game Pass
Налоговая служба Великобритании уличила Rockstar в недоплате разработчикам GTA VI
Глава Take-Two не может представить, что кто-то не хочет играть в GTA VI
OpenAI обвинила Илона Маска в создании юридической «засады» по делу на $100 млрд
Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов
Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад
Теги: gta vi, игры, rockstar games, утечка данных
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это не игра. Это карьера»: правительство США предложило профессиональным геймерам стать настоящими авиадиспетчерами
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается
Китайские учёные и инженеры массово возвращаются на родину из США
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
Япония выделила Rapidus ещё $4 млрд для запуска 2-нм техпроцесса для ИИ-чипов
Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot 53 мин.
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля 54 мин.
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием 2 ч.
Новая статья: Super Meat Boy 3D — как в старые добрые, но не совсем. Рецензия 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 771: Gamesblender — 15 лет! Отвечаем на вопросы зрителей 10 ч.
К 20-летию облака AWS в Amazon S3 появился файловый доступ 12 ч.
OpenAI обнаружила взлом стороннего компонента своих приложений — данные пользователей в безопасности 17 ч.
OpenAI обвинила Илона Маска в создании юридической «засады» по делу на $100 млрд 18 ч.
Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов 19 ч.
ИИ оказался никудышным в ставках на спорт — он проиграл всё на матчах английской Премьер-лиги 20 ч.
На волне ИИ-бума операционная прибыль SK hynix в этом году вырастет в пять раз и затмит Microsoft и Google 31 мин.
Нидерландский регулятор одобрил ПО Tesla для автономного вождения в стране 2 ч.
За пределами Китая человекоподобных роботов Unitree скоро можно будет купить через AliExpress 3 ч.
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров 3 ч.
Глава Amazon допустил продажу собственных чипов сторонним заказчикам 10 ч.
Apple полностью распродала Mac mini и Mac Studio в некоторых конфигурациях 13 ч.
Everspin увеличит мощности по производству MRAM-памяти 13 ч.
OpenAI лишилась трёх руководителей проекта Stargate — их переманила Meta в разгар гонки ИИ 18 ч.
Altera продлила жизненный цикл FPGA до 2045 года 19 ч.
Xiaomi повысила цены на смартфоны Redmi K90 Pro Max и Redmi Turbo 5 в Китае 20 ч.