Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot

Студия Rockstar Games подтвердила компрометацию корпоративных данных в результате взлома через сторонний сервис. Хакерская группа ShinyHunters выдвинула требование о выкупе и установила ультиматум до 14 апреля, угрожая публикацией украденной информации. Однако Rockstar заявила, что был получен доступ к «ограниченному объёму несущественной информации», которая не повлияет на игроков и деятельность самой компании.

По данным IGN со ссылкой на издание The CyberSec Guru, хакеры использовали стороннюю аналитическую ИИ-платформу Anodot, с помощью которой проникли в хранилище данных Snowflake компании, выдав себя за легитимный внутренний сервис. При этом киберпреступники обошлись без взлома Snowflake, а получили токены аутентификации через Anodot, а затем использовали их как цифровой ключ доступа. В своём заявлении ShinyHunters предупредила Rockstar о проблемах в случае невыполнения своих требований.

Тем не менее, Rockstar подчёркивает, что объём похищенной информации носит ограниченный характер и не сможет повлиять на репутацию компании. Данное заявление свидетельствует о том, что студия не ожидает масштабной утечки материалов по GTA 6 (за полгода до релиза), которая могла бы раскрыть ключевые сюжетные или геймплейные особенности проекта.

Это не первый случай проблем с безопасностью в истории студии: в 2022 году в сеть попали десятки видео ранней версии игры, а в декабре 2023 года произошёл преждевременный слив первого трейлера. Тогда генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) назвал ситуацию разочаровывающей для команды, но отметил, что это не нанесёт критического ущерба бизнесу.