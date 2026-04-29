Японцы впервые провели ферментацию сакэ в космосе — напиток продали за $689 тыс. за рюмку

Японские компании сообщили о достижении в сфере космической биотехнологии, впервые в истории успешно проведя процесс ферментации сырья для сакэ на орбите Земли. Эксперимент, организованный производителем алкоголя Dassai и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, стал частью более амбициозной миссии по производству в будущем этого традиционного японского напитка непосредственно на поверхности Луны.

Ингредиенты и специальное оборудование были доставлены на борт Международной космической станции (МКС) в октябре 2025 года. Процесс брожения проходил в японском экспериментальном модуле «Кибо», где с помощью оборудования JAXA были созданы условия, имитирующие лунную гравитацию (примерно 1/6 от земной). Всего планировалось ферментировать 520 г закваски (мороми). После успешного завершения этапа ферментации полученное сырьё вернули на Землю. Из него было изготовлено 116 мл готового сакэ, из которых 100 мл для продажи поместили в титановую ёмкость.

На этот «космический напиток» быстро нашёлся покупатель. Компания Dassai продала его за 110 млн иен (около $689 тыс.). Вся вырученная сумма будет направлена на развитие японской космической программы. Интересно, что ранее, в 2022 году, другая японская пивоварня Ninki Ichi Brewery уже производила сакэ с использованием дрожжей, побывавших на МКС, однако полноценная ферментация сырья в космосе была осуществлена впервые. Готовый продукт, произведенный из орбитального сырья, получил название Dassai MOON — Space Brewing.

Помимо коммерческого интереса и рекламы бренда, эксперимент имеет важное научное значение. Осадок, оставшийся после производства напитка, будет передан в лабораторию для детального изучения генетических изменений, которые могли произойти в дрожжах под воздействием космической среды и микрогравитации. Результаты этих исследований помогут понять поведение микроорганизмов в условиях космоса и могут внести вклад в развитие будущих космических миссий, включая длительные полёты и колонизацию Луны. Ранее учёные уже отмечали, что в условиях микрогравитации процесс брожения может ускоряться, что открывает новые перспективы для космической биотехнологии.

Теги: jaxa, биотехнологии, мкс
