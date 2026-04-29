Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Симулятор выживания в заброшенной сибирс...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями RainStyle games представили трейлер Midnight Watcher: Village — атмосферного симулятора выживания с элементами хоррора, действие которого происходит в заброшенной деревне в сибирской тайге.

Источник изображений: RainStyle games

Повествование в игре ведётся от лица вахтового охранника, которого специально отправили следить за порядком в отдалённой и оставленной людьми местности. Впрочем, свои обитатели здесь всё равно найдутся, в чём главный герой очень скоро убедится.

Геймплейный цикл в Midnight Watcher: Village чётко разделён на две фазы: спокойный день и полная опасностей ночь. «Каждый день — это борьба. Каждое утро — временная передышка», — объясняют авторы.

В светлое время суток вахтовый охранник запасается дровами, кипятит чай и пополняет ресурсы. Также днём важно выполнять простые поручения и совершать обход вверенной территории. По всей деревне спрятаны сокровища, которые можно подбирать, но в таком случае их владельцы дадут о себе знать после наступления темноты.

Ночные «гости» обязательно придут проведать главного героя, если тот ранее потревожит их покой. Встречи с подобными персонажами не сулят ничего хорошего, поскольку разработчики советуют в таких случаях использовать «свет, соль, патроны — всё, что найдёшь». Если ничего из перечисленного не поможет, то останется только забаррикадировать двери и надеяться на лучшее.

Midnight Watcher: Village
midnight_watcher_01.jpg
Смотреть все изображения (8)
midnight_watcher_02.jpg
midnight_watcher_03.jpg
midnight_watcher_04.jpg
midnight_watcher_05.jpg
midnight_watcher_06.jpg
midnight_watcher_08.jpg
midnight_watcher_09.jpg
Смотреть все
изображения (8)

Увиденное в трейлере воодушевило пользователей YouTube. «Five Nights at Freddy's с открытым миром», — отметил Dabucor.

Midnight Watcher: Village выйдет на PC (Steam). Даты релиза у игры нет, заявлен полный перевод на русский язык (текст и озвучка).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: midnight watcher: village, rainstyle games, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
