Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями RainStyle games представили трейлер Midnight Watcher: Village — атмосферного симулятора выживания с элементами хоррора, действие которого происходит в заброшенной деревне в сибирской тайге.

Повествование в игре ведётся от лица вахтового охранника, которого специально отправили следить за порядком в отдалённой и оставленной людьми местности. Впрочем, свои обитатели здесь всё равно найдутся, в чём главный герой очень скоро убедится.

Геймплейный цикл в Midnight Watcher: Village чётко разделён на две фазы: спокойный день и полная опасностей ночь. «Каждый день — это борьба. Каждое утро — временная передышка», — объясняют авторы.

В светлое время суток вахтовый охранник запасается дровами, кипятит чай и пополняет ресурсы. Также днём важно выполнять простые поручения и совершать обход вверенной территории. По всей деревне спрятаны сокровища, которые можно подбирать, но в таком случае их владельцы дадут о себе знать после наступления темноты.

Ночные «гости» обязательно придут проведать главного героя, если тот ранее потревожит их покой. Встречи с подобными персонажами не сулят ничего хорошего, поскольку разработчики советуют в таких случаях использовать «свет, соль, патроны — всё, что найдёшь». Если ничего из перечисленного не поможет, то останется только забаррикадировать двери и надеяться на лучшее.

Увиденное в трейлере воодушевило пользователей YouTube. «Five Nights at Freddy's с открытым миром», — отметил Dabucor.

Midnight Watcher: Village выйдет на PC (Steam). Даты релиза у игры нет, заявлен полный перевод на русский язык (текст и озвучка).