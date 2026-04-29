Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми

Компания Philips в своей линейке мониторов Evnia расширила экосистему окружающей подсветки для усиления атмосферы, вовлеченности и погружения в игру. Новая функция AmbiScape предназначена для синхронизации освещения в комнате, основанного на смарт-светильниках, с действием на экране монитора. Она основана на проверенной технологии Ambiglow с поддержкой ИИ и встроенных в Windows возможностях динамического освещения.

По словам Philips, совместное использование Ambiglow, AmbiScape и динамического освещения Windows позволяет создать унифицированную систему, в которой действия на экране влияют как на окружающее освещение самого монитора, так и на совместимые устройства в игровой среде. Функция требует подключения дисплея к USB-порту и настраивается через специализированное программное обеспечение Philips Evnia Precision Center. Благодаря согласованию подсветки происходящее на дисплее начинает ощущаться как часть окружающего пространства.

Функция Ambiglow адаптирует внешнюю подсветку монитора к отображаемому контенту. Она отслеживает общий цветовой баланс и переходы между сценами, динамически обновляя излучаемый свет, а не полагаясь на фиксированные предустановки. AmbiScape, в свою очередь, обеспечивает новый интерфейс для расширения экранного действия путём синхронизации совместимых с протоколом Matter интеллектуальных светильников с тем, что происходит на экране.

AmbiScape настраивается через Precision Center, где пользователи могут регулировать интенсивность, режим работы и планировку помещения в соответствии со своей конфигурацией. Precision Center поддерживает настройки, выходящие за рамки стандартных экранных элементов управления. Пользователи могут создавать профили, настраивать интенсивность и регулировать реакцию подсветки. Поддерживаемые конфигурации зависят от версии программного обеспечения, региона и подключённой системы освещения.

Philips утверждает, что Evnia — первый бренд игровых мониторов, поддерживающий программу динамического освещения Windows, которая позволяет управлять и синхронизировать RGB-подсветку на совместимых устройствах. Благодаря этой интеграции поведение подсветки может быть согласовано в рамках всей системы, при этом подсветка дисплея управляется совместно с другими поддерживаемыми устройствами через настройки Windows.

Функция AmbiScape бесплатно доступна всем владельцам мониторов Evnia. Обновлённая версия Precision Center будет доступна для загрузки с 29 апреля 2026 года.