Motorola представила недорогие смартфоны Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47 — Dimensity 6300, батареи до 7000 мА·ч и цены от €249

Компания Motorola представила три недорогих смартфона: Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47. Все новинки имеют схожий дизайн, оснащены одинаковыми процессорами, но предлагают разный объём оперативной и постоянной памяти, а также разные наборы камер. Модель Moto G37 Power оснащена ёмким аккумулятором на 7000 мА·ч.

Модель Moto G37 предлагает 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён покрытием Corning Gorilla Glass 7i. Устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Есть 3,5-мм аудиовыход и поддержка Hi-Res Audio.

В основе устройства используется 6-нм процессор Dimensity 6300 с частотой до 2,4 ГГц, оснащённый графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Смартфон предлагает 4 Гбайт оперативной памяти. На выбор доступны модели с 64, 128 и 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Объём последней можно увеличить до 1 Тбайт за счёт поддержки карт памяти microSD.

Основная камера устройства представлена 50-Мп датчиком с оптикой f/1.8 и фазовым автофокусом. Её дополняют датчик внешней освещённости и вспышка. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (фиксированный фокус, оптика f/2.0). Обе камеры могут снимать видео в 2K при 30 кадрах в секунду.

Смартфон получил батарею на 5200 мА·ч. Размеры устройства составляют 166,23 × 76,50 × 7,85 мм, вес — 191 г. Moto G37 имеет защиту от пыли и брызг воды по стандарту IP64, а также сертификацию MIL-STD-810H. Для устройства заявлены поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC и FM-радио. Работает смартфон под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX. Стоимость Moto G37 составляет €249. Он доступен в цветах Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue и Pantone Fuchsia Red.

Модель Moto G37 Power предлагает процессор Dimensity 6300, до 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X, 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено 50-Мп основной камерой с оптикой f/1.8 и 8-Мп фронтальной камерой с оптикой f/2.0.

Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт, оснащён 3,5-мм аудиовыходом и батареей на 7000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и реверсивной зарядки мощностью 6 Вт. Устройство предлагается в цветах Pantone Capri, Fuchsia Red, Impenetrable и Nautical Blue. Стоимость устройства составляет €279.

Модель Moto G47 также получила процессор Dimensity 6300. Он работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён покрытием Gorilla Glass 7i.

Набор камер устройства состоит из 108-Мп основного сенсора с оптикой f/1.7 и трёхкратным увеличением, а также 2-Мп макросенсора с оптикой f/2.4. Фронтальная камера представлена 8-Мп датчиком с оптикой f/2.0.

Для Moto G47 заявлены защита от пыли и брызг воды по стандарту IP64 и сертификация MIL-STD-810H. Устройство также оснащено стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиовыходом с поддержкой Hi-Res Audio и двумя микрофонами. Для новинки заявлены поддержка Bluetooth 5.4, Wi-Fi, модуль NFC и поддержка двух SIM-карт.

Ёмкость батареи Moto G47 составляет 5200 мА·ч. Она поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт, а также реверсивную проводную зарядку мощностью 6 Вт. Устройство доступно в цветах Pantone Nautical Blue, Fuchsia Red и Impenetrable. Стоимость Moto G47 начинается с €319.