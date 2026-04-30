Гонка ИИ ускоряется: OpenAI досрочно обеспечила себе 10 ГВт вычислительных мощностей

Американский стартап OpenAI, создавший ChatGPT, не просто хаотично привлекает средства, а формирует контракты на доступ к вычислительным мощностям в соответствии с определённым планом. Первоначально компания рассчитывала обеспечить себя контрактами на 10 ГВт мощностей лишь к 2029 году, но по факту заключила их недавно, причём три последних гигаватта она заполучила за прошедшие 90 дней.

Конечно, наличие контрактов на доступ к такому объёму вычислительных мощностей ещё означает, что OpenAI может пользоваться им в полной мере уже сейчас, но ускорение договорной работы в этой сфере в какой-то степени отображает не только уверенность самой компании в перспективах развития бизнеса, но и доверие партнёров и инвесторов. Нередко средства на оплату соответствующих контрактов OpenAI как раз получает от инвесторов и самих же партнёров, которые потом предоставляют ей соответствующие услуги.

В январе прошлого года OpenAI вознамерилась привлечь $500 млрд на строительство вычислительной инфраструктуры в США в рамках проекта Stargate, который поддержали Oracle и SoftBank, но с тех пор стартап использует любые возможности для расширения мощностей, не ограничиваясь рамками данной инициативы. Stargate при этом выборочно буксует: OpenAI отказалась расширять ЦОД в Техасе и заморозила проект строительства вычислительного центра в Великобритании. Отказалась OpenAI и от строительства ЦОД в Норвегии.

Примечательно, что договорённости о предоставлении OpenAI доступа к 3 ГВт вычислительной мощности из требуемых 10 ГВт были достигнуты за последние 90 дней. Это говорит о том, что формирование инфраструктуры, необходимой OpenAI, идёт не только с опережением графика, но и ускоряется в текущем периоде. Из этих 3 ГВт два взялась предоставить Amazon (AWS), а ещё один — некий другой провайдер, имени которого OpenAI не называет. Досрочное достижение промежуточной цели не заставит компанию отказаться от значительного расширения вычислительной инфраструктуры в ближайшие годы, как отмечается в блоге стартапа.

Теги: openai, stargate, ии
openai, stargate, ии
