«2026 год начался превосходно»: YouTube отчитался о росте просмотров, подписок и рекламной выручки

Время просмотра YouTube, крупнейшей видеоплатформы в интернете, продолжает расти хорошими темпами, и вместе с этим двузначными темпами увеличивается выручка от рекламы. Поступления YouTube от рекламы за первые три месяца нынешнего года составили $9,88 млрд, что на 10,7 % больше по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года.

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

Несмотря на уверенный рост, доход YouTube от рекламы за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит, которые прогнозировали показатель на уровне $9,99 млрд. В целом рекламный доход Alphabet, являющейся материнской компанией Google и YouTube, за первые три месяца 2026 года составил $77,25 млрд, что на 15,5 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2025 год YouTube принёс более $60 млрд выручки, включая рекламу и подписки. По данным аналитиков, это делает платформу крупнейшим игроком в индустрии с точки зрения доходов от развлечений. Растущее влияние YouTube в Голливуде отражает прошлогодняя сделка, в рамках которой платформа получила эксклюзивные права на показ церемонии вручения премии «Оскар» с 2029 по 2033 годы. Кроме того, YouTube длительное время остаётся самым популярным стриминговым сервисом на телевизорах.

Общая выручка Alphabet в первом квартале 2026 года составила $109,9 млрд, что говорит о росте на 22 % год к году. При этом чистая прибыль составила $62,6 млрд, или $5,11 на одну акцию. Это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в размере $107,2 млрд и прибыль $2,63 на акцию.

«2026 год начался превосходно. Наши инвестиции в ИИ и комплексный подход дают импульс каждому направлению бизнеса», — заявил во время объявления финансовых результатов генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

В общей сложности у Google сейчас насчитывается более 350 млн подписок, что существенно больше 325 млн по состоянию на конец 2025 года и 270 млн год назад. Пичаи отметил, что YouTube и облачное хранилище «Google Диск» были ключевыми драйверами роста. Он также добавил, что в первом квартале зафиксирован самый большой за всю историю квартальный прирост подписчиков на YouTube Music и YouTube Premium.

Также Пичаи отметил хорошие результаты поисковика Google с использованием ИИ-функций, которые стимулируют пользователей к продолжению взаимодействия с платформой. На этом фоне количество запросов к поисковику достигло рекордных значений, а доходы выросли на 19 % год к году. Доход Google Cloud за отчётный период вырос на 63 %, а портфель заказов почти удвоился по сравнению с предыдущим кварталом, превысив $460 млрд. Он добавил, что первый квартал стал самым сильным для потребительского бизнеса, связанного с ИИ, чему способствовал успех приложения Gemini.

Материалы по теме
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts
Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны
Приложение Google Translate поможет исправить произношение в иностранных языках
ИИ-бум кормит: прибыль Samsung от полупроводников взлетела в 54 раза
DDR4 подешевела на спотовом рынке, но покупают её всё равно неохотно
Теги: youtube, google, финансовые результаты
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.