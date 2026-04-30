«2026 год начался превосходно»: YouTube отчитался о росте просмотров, подписок и рекламной выручки

Время просмотра YouTube, крупнейшей видеоплатформы в интернете, продолжает расти хорошими темпами, и вместе с этим двузначными темпами увеличивается выручка от рекламы. Поступления YouTube от рекламы за первые три месяца нынешнего года составили $9,88 млрд, что на 10,7 % больше по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года.

Несмотря на уверенный рост, доход YouTube от рекламы за первый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит, которые прогнозировали показатель на уровне $9,99 млрд. В целом рекламный доход Alphabet, являющейся материнской компанией Google и YouTube, за первые три месяца 2026 года составил $77,25 млрд, что на 15,5 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2025 год YouTube принёс более $60 млрд выручки, включая рекламу и подписки. По данным аналитиков, это делает платформу крупнейшим игроком в индустрии с точки зрения доходов от развлечений. Растущее влияние YouTube в Голливуде отражает прошлогодняя сделка, в рамках которой платформа получила эксклюзивные права на показ церемонии вручения премии «Оскар» с 2029 по 2033 годы. Кроме того, YouTube длительное время остаётся самым популярным стриминговым сервисом на телевизорах.

Общая выручка Alphabet в первом квартале 2026 года составила $109,9 млрд, что говорит о росте на 22 % год к году. При этом чистая прибыль составила $62,6 млрд, или $5,11 на одну акцию. Это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в размере $107,2 млрд и прибыль $2,63 на акцию.

«2026 год начался превосходно. Наши инвестиции в ИИ и комплексный подход дают импульс каждому направлению бизнеса», — заявил во время объявления финансовых результатов генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

В общей сложности у Google сейчас насчитывается более 350 млн подписок, что существенно больше 325 млн по состоянию на конец 2025 года и 270 млн год назад. Пичаи отметил, что YouTube и облачное хранилище «Google Диск» были ключевыми драйверами роста. Он также добавил, что в первом квартале зафиксирован самый большой за всю историю квартальный прирост подписчиков на YouTube Music и YouTube Premium.

Также Пичаи отметил хорошие результаты поисковика Google с использованием ИИ-функций, которые стимулируют пользователей к продолжению взаимодействия с платформой. На этом фоне количество запросов к поисковику достигло рекордных значений, а доходы выросли на 19 % год к году. Доход Google Cloud за отчётный период вырос на 63 %, а портфель заказов почти удвоился по сравнению с предыдущим кварталом, превысив $460 млрд. Он добавил, что первый квартал стал самым сильным для потребительского бизнеса, связанного с ИИ, чему способствовал успех приложения Gemini.