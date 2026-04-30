реклама
Apple разработала ИИ, который рассматривает несколько вариантов ответа параллельно и выдаёт лучший

Исследователи Apple совместно с учёными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый фреймворк LaDiR, улучшающий качество ответов больших языковых моделей (LLM). Суть системы заключается в том, что она позволяет нейросетям тестировать несколько вариантов рассуждений параллельно перед выдачей финального результата.

Источник изображения: AI

Фреймворк, получивший название LaDiR (Latent Diffusion Enhances LLMs for Text Reasoning), объединяет диффузионные и авторегрессионные подходы к генерации текста. На этапе размышления модель использует диффузию для одновременной обработки множества токенов, а итоговый ответ формирует авторегрессионным методом — по одному токену за раз. При этом, как отмечает 9to5Mac, LaDiR не является самостоятельной нейросетью, а выступает надстройкой над уже существующими языковыми моделями, меняя сам алгоритм их мышления.

Источник изображения: 9to5mac.com

Механизм работы фреймворка основан на генерации скрытых блоков рассуждений, которые изначально представляют собой случайный шум и постепенно очищаются до логически связных шагов. LaDiR запускает сразу несколько таких параллельных путей, каждый из которых развивает собственный диффузионный процесс, а специальный механизм стимулирует ветви для исследования разных возможностей, чтобы они не сводились к одному и тому же решению слишком рано. Когда модель решает, что процесс размышления завершён, она переключается на последовательную генерацию финального ответа.

Для проверки эффективности исследователи применили LaDiR к модели Meta LLaMA 3.1 8B для математических задач и решения головоломок, а также к Qwen3-8B-Base для генерации кода. По итогам теста в математике фреймворк продемонстрировал более высокую точность по сравнению с существующими подходами, показав уверенные результаты даже на сложных нестандартных задачах. Одновременно в бенчмарке HumanEval система выдавала более надёжный код, заметно превосходя стандартную тонкую настройку, особенно при решении трудных проблем.

Источник изображения: 9to5mac.com

В задачах планирования, таких как игра Countdown, LaDiR исследовал более широкий спектр верных ответов, чем любая базовая модель, и находил правильные решения надёжнее всех ИИ-систем общего назначения. Однако в задачах, требующих высокой точности с первой попытки, фреймворк все же уступил специализированным моделям, заточенным под конкретные узкие задачи. Несмотря на техническую сложность некоторых аспектов исследования, авторы работы отмечают, что предложенный подход открывает новые перспективы для улучшения качества генерации текста и логики языковых моделей.

Материалы по теме
Слухи: Apple заморозила разработку новой Vision Pro из-за слабого интереса к актуальной версии
Гонка ИИ обойдётся четвёрке бигтехов в $725 млрд только в этом году — недавно речь шла о $650 млрд
До 128 Тбайт памяти: Majestic Labs анонсировала ИИ-сервер нового типа Prometheus
ИИ-бум кормит: прибыль Samsung от полупроводников взлетела в 54 раза
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт
Microsoft: у Copilot более 20 млн платных корпоративных пользователей, и они действительно его используют
Теги: apple, искусственный интеллект
apple, искусственный интеллект
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.