18+
Samsung подняла выход годных 4-нм чипов выше 80 % — техпроцесс полностью созрел

Компания Samsung доложила, что ей удалось достичь выхода 80 % годной продукции при производстве полупроводниковых компонентов с использованием техпроцесса 4 нм. Это показатель, не уступающий возможностям TSMC — крупнейшего в мире полупроводникового подрядчика. И он поможет полупроводниковому подразделению Samsung, наконец, выйти на прибыльность.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

С момента запуска массового производства в 2021 году подразделение Samsung по полупроводниковому производству накопило множество связанных с технологией 4 нм ноу-хау. Благодаря этому компании удалось достичь наивысшего в мире выхода годной продукции в этом сегменте, сообщила деловая газета Seoul Economic Daily. С таким показателем услуги Samsung являются заслужено востребованными у заказчиков по всему миру.

Среди них значится, в частности, принадлежащая Nvidia компания Groq — разработчик чипов LPU для развёртывания систем искусственного интеллекта. Samsung эксклюзивно производит для неё процессоры, начиная с дебютировавших три года LP1 и вплоть до представленных в этом году LP3, которые выпускаются по нормам 4 нм. Услугами Samsung также пользуются IBM, производитель автомобильных чипов Amvarella, китайский интернет-гигант Baidu и производитель майнингового оборудования Faraday. Производство своих ИИ-ускорителей компании Samsung доверили и южнокорейские разработчики Rebellion и Furiosa AI, которые также выбрали техпроцесс 4 нм.

Полупроводниковое подразделение Samsung наладило выпуск «базового кристалла» HBM4 — первой в мире серийно выпускаемой высокоскоростной памяти шестого поколения. Цена 12-дюймовых пластин для этих чипов превысила $20 000, отметили эксперты, а выручка компании по направлению HBM4 может превысить 30 трлн вон ($20,27 млрд), уверены эксперты.

Теги: samsung, производство микросхем, выход годных
