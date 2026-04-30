VK получила из российского бюджета более 43,5 млрд рублей на «Макс» и «VK Видео»

В 2025 году компания VK получила от государства 39,5 млрд руб. на развитие национальной медиаплатформы и 4 млрд руб. на проект «многофункционального сервиса обмена информацией». На это обратил внимание «Коммерсантъ» при изучении приложения к закону об исполнении федерального бюджета за минувший год.

На создание, развитие, эксплуатацию и продвижение национальной видеоплатформы государство направило в уставной капитал ИК «Единое видео» (связана с VK) взнос в размере 39,5 млрд руб., в том числе более 7,87 млрд руб. из резервного фонда правительства. Всего расходы Минцифры в 2025 году составили 456,8 млрд руб. В документе не уточняется, о каком «многофункциональном сервисе обмена информацией» идёт речь, но в июне минувшего году президент страны подписал закон «О создании многофункционального сервиса обмена информацией». Создание и функционирование этого сервиса, согласно документу, обеспечивает назначенная правительством организация — ей стало ООО «Коммуникационная платформа», которое в январе 2026 года переименовали в ООО «МАХ»; соучредителями компании выступают ООО «ВК» и ООО «Компания ВК».

Проектом национальной видеоплатформы занимается также VK, сообщил близкий к компании источник «Коммерсанта» — средства были направлены на развитие «VK Видео». Денег по сравнению с мессенджером потребовалось на порядок больше из-за более сложной архитектуры платформы, которая, в частности, включает в себя CDN. Без учёта умных телевизоров, встроенного плеера и фонового просмотра суточная аудитория «VK Видео» в январе была 42,2 млн человек, месячная — 82,8 млн человек. Для сравнения, у YouTube последний показатель составил 65,9 млн, а у Rutube — 47,7 млн человек. Сейчас прорабатывается вопрос о признании «VK Видео» национальной видеоплатформой, что поможет ей повысить статус на фоне конкурентов, гарантирует масштаб, доступ к госинтеграциям и доверие регулятора, считают эксперты.

Гендиректором АО ИК «Единое видео» значится Андрей Бородин, ранее бывший на должности главы ФГБУ ЦЭКИ (подведомственно Минцифры). На поддомене VK журналисты «Коммерсанта» обнаружили сайт, посвящённый платформе «Единое видео» — она включает все видеотехнологии, форматы и библиотеки экосистемы, в том числе одноимённый плеер, рекламный сервис AdNat, средства интеграции с VK ID и другие функции. Компания заключила соглашение о создании совместного предприятия для развития видеоплатформы, в которое также вошли ООО «Единое видео» и ООО «Медиум Кволити Продакшн». «„Единое видео“ — это видеоплатформа VK, которая была вынесена в отдельное совместное предприятие с госучастием. Сервис „VK Видео“ работает на этой платформе, платит в СП отчисления от рекламы, изначально это разработка „Одноклассников“», — уточнил источник издания.