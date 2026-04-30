Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили

На платформе Cloudflare Radar, принадлежащей одному из крупнейших в мире провайдеров сетевых услуг Cloudflare, у домена «web.max.ru» появилась отметка «шпионское ПО»; по результатам публичного сканирования от 30 апреля 2026 года сервис также имеет статус «вредоносного», обратил внимание vc.ru.

Указывается, однако, что у сервиса мгновенных сообщений имеется действующий TLS-сертификат, необходимый для защищённого соединения по протоколу HTTPS. Крупные платформы радикальных мер в отношении Max принимать пока не стали — приложение Max остаётся доступным для установки в Google «Play Маркете» и Apple App Store.

В пресс-службе Max уже прокомментировали инцидент — по версии администрации мессенджера, действия Cloudflare объясняются «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта „max.ru“».

Ранее схожий инцидент произошёл с приложением Telega – альтернативным клиентом мессенджера Telegram. Cloudflare также присвоила ему статус шпионского ПО. Из-за этого Apple удалила его из App Store, а разработчиков лишила соответствующего статуса. Разработчики Telega заявили 11 апреля, что эту классификацию платформа уже сняла, но по состоянию на 30 апреля соответствующая пометка на Cloudflare Radar остаётся действующей.