Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили

На платформе Cloudflare Radar, принадлежащей одному из крупнейших в мире провайдеров сетевых услуг Cloudflare, у домена «web.max.ru» появилась отметка «шпионское ПО»; по результатам публичного сканирования от 30 апреля 2026 года сервис также имеет статус «вредоносного», обратил внимание vc.ru.

Указывается, однако, что у сервиса мгновенных сообщений имеется действующий TLS-сертификат, необходимый для защищённого соединения по протоколу HTTPS. Крупные платформы радикальных мер в отношении Max принимать пока не стали — приложение Max остаётся доступным для установки в Google «Play Маркете» и Apple App Store.

В пресс-службе Max уже прокомментировали инцидент — по версии администрации мессенджера, действия Cloudflare объясняются «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта „max.ru“».

Ранее схожий инцидент произошёл с приложением Telega – альтернативным клиентом мессенджера Telegram. Cloudflare также присвоила ему статус шпионского ПО. Из-за этого Apple удалила его из App Store, а разработчиков лишила соответствующего статуса. Разработчики Telega заявили 11 апреля, что эту классификацию платформа уже сняла, но по состоянию на 30 апреля соответствующая пометка на Cloudflare Radar остаётся действующей.

max, cloudflare, шпионское по
