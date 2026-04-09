Альтернативное приложение Telega объявили шпионским — и удалили из Apple App Store

Сервис Cloudflare присвоил рабочим доменам стороннего Telegram-клиента Telega статус шпионских, после чего у сервиса отозвали TLS-сертификат. Кроме того приложение удалили из магазина Apple App Store, и вероятно эти события связаны между собой, хотя разработчики называют иную причину удаления.

Статус относящихся к шпионскому ПО присвоили двум доменам, принадлежащих альтернативному клиенту Telega мессенджера Telegram — адресам telega.me и api.telega.info. Это повлекло процедуру «отмены проекта» различными поставщиками услуг, в результате чего установка приложения Telega на iPhone оказалась невозможной. Из-за действий Cloudflare удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у сервиса TLS-сертификат, который подтверждал подлинность проекта и использовался для установки зашифрованного HTTPS-соединения. А поскольку наличие TLS-сертификата является необходимым условием для размещения приложения в App Store, компания Apple удалила его из своего магазина.

В марте Роскомнадзор фактически ограничил работу Telegram в России, после чего начал набирать популярность альтернативный клиент Telega, открывающий доступ к мессенджеру без дополнительных средств. Далее в Сети публиковались результаты расследований, авторы которых приходили к выводу, что в приложении есть скрытая функциональность, позволяющая разработчикам перехватывать данные переписки пользователей. В официальном приложении Telegram также появились отметки о том, что пользователи подключаются через альтернативные клиенты, что может повлиять на безопасность переписки.

Разработчики Telega объяснили действия Apple «всплеском негативных отзывов», который модераторы магазина приложений могли неверно интерпретировать. Эти отзывы, предположительно, были вызваны ограничением на вход новых пользователей — данную меру создатели альтернативного клиента связали с дефицитом мощностей, который обещали восполнить. На момент написания материала приложение Telega остаётся доступным в магазине приложений Google «Play Маркет» для Android-устройств.