Альтернативное приложение Telega объявили шпионским — и удалили из Apple App Store

Сервис Cloudflare присвоил рабочим доменам стороннего Telegram-клиента Telega статус шпионских, после чего у сервиса отозвали TLS-сертификат. Кроме того приложение удалили из магазина Apple App Store, и вероятно эти события связаны между собой, хотя разработчики называют иную причину удаления.

Статус относящихся к шпионскому ПО присвоили двум доменам, принадлежащих альтернативному клиенту Telega мессенджера Telegram — адресам telega.me и api.telega.info. Это повлекло процедуру «отмены проекта» различными поставщиками услуг, в результате чего установка приложения Telega на iPhone оказалась невозможной. Из-за действий Cloudflare удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у сервиса TLS-сертификат, который подтверждал подлинность проекта и использовался для установки зашифрованного HTTPS-соединения. А поскольку наличие TLS-сертификата является необходимым условием для размещения приложения в App Store, компания Apple удалила его из своего магазина.

В марте Роскомнадзор фактически ограничил работу Telegram в России, после чего начал набирать популярность альтернативный клиент Telega, открывающий доступ к мессенджеру без дополнительных средств. Далее в Сети публиковались результаты расследований, авторы которых приходили к выводу, что в приложении есть скрытая функциональность, позволяющая разработчикам перехватывать данные переписки пользователей. В официальном приложении Telegram также появились отметки о том, что пользователи подключаются через альтернативные клиенты, что может повлиять на безопасность переписки.

Разработчики Telega объяснили действия Apple «всплеском негативных отзывов», который модераторы магазина приложений могли неверно интерпретировать. Эти отзывы, предположительно, были вызваны ограничением на вход новых пользователей — данную меру создатели альтернативного клиента связали с дефицитом мощностей, который обещали восполнить. На момент написания материала приложение Telega остаётся доступным в магазине приложений Google «Play Маркет» для Android-устройств.

Материалы по теме
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Число доменов-угонщиков аккаунтов в Telegram сократилось вдвое, но мошенники запустили новые схемы
Telegram стал помечать пользователей сторонних клиентов, предупреждая о снижении защищённости переписки
YouTube теперь может автоматически ускорять и замедлять ролики, но только у платных пользователей
В WhatsApp добавят шумоподавление для голосовых и видеозвонков
Навайбкодили: Apple App Store захлестнул поток приложений, созданных с помощью ИИ
Теги: telegram, apple, app store, telega
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Skoda создала механический велосипедный звонок, способный пробиться сквозь активное шумоподавление наушников
В России создали безопасный в быту ракетный двигатель для наноспутников — его даже можно принести в школу
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода Thick as Thieves — амбициозного стелс-экшена от создателя Deus Ex и System Shock 19 мин.
Nvidia вывела из беты динамический генератор кадров и режим MFG 6X в DLSS 4.5 58 мин.
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский 2 ч.
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram 2 ч.
Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era, Replaced и This is the Police будут помогать друг другу делать игры — студии открыли холдинг Nova Assembly 2 ч.
OpenAI заморозила проект Stargate UK из-за взлетевших цен на электроэнергию 3 ч.
Microsoft удалила упоминания Copilot из «Блокнота» в Windows 11, но ИИ-функции остались 3 ч.
Remedy подтвердила список локализаций Control Resonant — сиквел Control выйдет с переводом на русский 3 ч.
Продажи Mortal Kombat 1 перевалили за 8 млн копий, но до рекорда предыдущей части ещё далеко 3 ч.
Запуск в раннем доступе Steam обеспечил хардкорному шутеру Road to Vostok светлое будущее на «годы и годы вперёд» 4 ч.
«Ростех» разработает двигатель для сверхлёгкой ракеты «Воронеж» — в современной России аналогов ему нет 45 мин.
Google выбрала процессоры Intel Xeon для обучения нейросетей 55 мин.
Умелец вчетверо расширил накопитель MacBook Neo с помощью комплектующих от iPhone 2 ч.
У Cloud.ru уже 29 тыс. серверов и 56 МВт мощностей в девяти ЦОД 2 ч.
OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов 2 ч.
Мировые продажи ПК по инерции выросли на 3,2 %, но теперь ожидается падение из-за взвинченных цен 3 ч.
Световое загрязнение сделало Землю на 16 % ярче с 2014 года, показали данные со спутников 3 ч.
Samsung построит за $4 млрд предприятие по упаковке чипов во Вьетнаме 3 ч.
Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем 3 ч.
Amazon раскрыла дату запуска своего спутникового интернета Leo, бывшего Project Kuiper 3 ч.