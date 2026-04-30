Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Российские компании начали хорошо зараба...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Российские компании начали хорошо зарабатывать на «временном» Wi-Fi

Российские компании освоили услуги организации беспроводных сетей на время проведения отдельных мероприятий. Потребность в них возникла после того, как в норму вошли регулярные отключения мобильного интернета в регионах. Объём рынка эксперты оценили в 4,5 млрд руб. в год.

В российских регионах часто отключается мобильный интернет — это делается в целях безопасности. Сначала об этом предупреждали заранее, а сейчас такое случается регулярно: жители некоторых областей России уже привыкли к этому, да и в центре Москвы в марте несколько недель мобильный интернет не работал. Подобные инциденты сформировали спрос на услугу развёртывания временных сетей Wi-Fi при проведении мероприятий. Только в 2026 году этот рынок может составить 4,5 млрд руб. — на 21 % больше, чем годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные компании Hot-WiFi.

Организаторы мероприятий всё чаще закладывают в них расходы на отдельную инфраструктуру Wi-Fi. Это позволяет гостям, участникам, журналистам, выступающим и техническим сотрудникам не зависеть от мобильной связи. Ранее это воспринималось как дополнительная услуга, а сейчас становится обязательным этапом подготовки к мероприятию. Организаторы не могут себе позволить, чтобы у гостей не открывались электронные билеты, у журналистов — не уходили материалы, у выступающих — не грузились презентации, а технические специалисты не могли координировать свои действия. Особенно заметной тенденция становится, когда мероприятия несут повышенную цифровую нагрузку с повсеместным присутствием QR-кодов, массовой загрузкой приложений и проведением онлайн-оплаты.

Высокий спрос на услугу развёртывания временных сетей Wi-Fi подтвердили операторы. В «Ростелекоме» выделили два направления: организацию инфраструктуры Wi-Fi под ключ — сеть, оборудование, облачную авторизацию; и сервисы Wi-Fi с авторизацией — подключение облачных платформ к существующим сетям. Спрос на эти услуги, по оценке оператора, за год удвоился по сравнению с показателями прошлых лет. В «ЭР-Телеком Холдинге» рост спроса оценили в 33 % только для разовых мероприятий — организаторы заказывают эту услугу в стремлении избежать репутационных потерь. «МегаФон» специально расширил парк оборудования под эту услугу, предлагая точечное расширение покрытия без «утечек» сигнала на ближайшие площадки. Если раньше протягивали для временных сетей канал на 100–200 Мбит/с, то сейчас актуальные каналы на несколько гигабитов; кроме того, традиционно такие сети разворачивались преимущественно для технических сотрудников, а сейчас всё чаще просят настроить отдельную сеть для посетителей мероприятия, отметили в «Комфортеле».

Некоторые участники рынка начинают злоупотреблять свои положением, указывают эксперты: в крупных гостиницах появляются подрядчики-монополисты, которые устанавливают нерыночные цены. Мероприятие на 300–400 может потребовать от 10 тыс. до 12 тыс. за развёртывание временного Wi-Fi — столько же стоит подключение целого офиса на месяц. В отдельных случаях приходится протягивать несколько линий фиксированного доступа и использовать маршрутизаторы корпоративного класса с поддержкой нескольких сотен одновременных подключений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авиакомпании стали чаще предлагать Wi-Fi в полёте — Starlink лидирует с большим отрывом
Исследователи разработали «глубинный Wi-Fi» — беспроводную передачу данных под землёй на глубину до 100 метров
Москвичи вынужденно пересели на Wi-Fi: трафик публичных точек доступа вырос в разы из-за отключений мобильного интернета
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei
Спутниковая связь Starlink для смартфонов оказалась не слишком востребованной
Зарубежный трафик в российских сетях вырос на 15–20 %, вопреки прогнозам о спаде
Теги: россия, wi-fi, сеть
россия, wi-fi, сеть
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.