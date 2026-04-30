Российские компании начали хорошо зарабатывать на «временном» Wi-Fi

Российские компании освоили услуги организации беспроводных сетей на время проведения отдельных мероприятий. Потребность в них возникла после того, как в норму вошли регулярные отключения мобильного интернета в регионах. Объём рынка эксперты оценили в 4,5 млрд руб. в год.

В российских регионах часто отключается мобильный интернет — это делается в целях безопасности. Сначала об этом предупреждали заранее, а сейчас такое случается регулярно: жители некоторых областей России уже привыкли к этому, да и в центре Москвы в марте несколько недель мобильный интернет не работал. Подобные инциденты сформировали спрос на услугу развёртывания временных сетей Wi-Fi при проведении мероприятий. Только в 2026 году этот рынок может составить 4,5 млрд руб. — на 21 % больше, чем годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные компании Hot-WiFi.

Организаторы мероприятий всё чаще закладывают в них расходы на отдельную инфраструктуру Wi-Fi. Это позволяет гостям, участникам, журналистам, выступающим и техническим сотрудникам не зависеть от мобильной связи. Ранее это воспринималось как дополнительная услуга, а сейчас становится обязательным этапом подготовки к мероприятию. Организаторы не могут себе позволить, чтобы у гостей не открывались электронные билеты, у журналистов — не уходили материалы, у выступающих — не грузились презентации, а технические специалисты не могли координировать свои действия. Особенно заметной тенденция становится, когда мероприятия несут повышенную цифровую нагрузку с повсеместным присутствием QR-кодов, массовой загрузкой приложений и проведением онлайн-оплаты.

Высокий спрос на услугу развёртывания временных сетей Wi-Fi подтвердили операторы. В «Ростелекоме» выделили два направления: организацию инфраструктуры Wi-Fi под ключ — сеть, оборудование, облачную авторизацию; и сервисы Wi-Fi с авторизацией — подключение облачных платформ к существующим сетям. Спрос на эти услуги, по оценке оператора, за год удвоился по сравнению с показателями прошлых лет. В «ЭР-Телеком Холдинге» рост спроса оценили в 33 % только для разовых мероприятий — организаторы заказывают эту услугу в стремлении избежать репутационных потерь. «МегаФон» специально расширил парк оборудования под эту услугу, предлагая точечное расширение покрытия без «утечек» сигнала на ближайшие площадки. Если раньше протягивали для временных сетей канал на 100–200 Мбит/с, то сейчас актуальные каналы на несколько гигабитов; кроме того, традиционно такие сети разворачивались преимущественно для технических сотрудников, а сейчас всё чаще просят настроить отдельную сеть для посетителей мероприятия, отметили в «Комфортеле».

Некоторые участники рынка начинают злоупотреблять свои положением, указывают эксперты: в крупных гостиницах появляются подрядчики-монополисты, которые устанавливают нерыночные цены. Мероприятие на 300–400 может потребовать от 10 тыс. до 12 тыс. за развёртывание временного Wi-Fi — столько же стоит подключение целого офиса на месяц. В отдельных случаях приходится протягивать несколько линий фиксированного доступа и использовать маршрутизаторы корпоративного класса с поддержкой нескольких сотен одновременных подключений.