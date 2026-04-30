Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла в раннем доступе Steam — фанаты ждали этого 11 лет

Как и было обещано, 30 апреля в 16:00 по Москве на ПК открылся ранний доступ тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era от издателя Hooded Horse и разработчиков из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen.

Стартовая версия Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла в Steam, Microsoft Store и в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Релиз в раннем доступе сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

На запуске раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era продаётся с 25-процентной скидкой — с учётом акции (продлится до 14 мая) стоимость игры в российском сегменте Steam составляет 1124 рубля.

В сопровождавшем релиз обращении Unfrozen напомнила, что ранний доступ — начало долгого путешествия, в рамках которого игра будет постоянно развиваться. План на будущие обновления опубликуют в ближайшее время.

Первые недели команда будет неустанно выпускать заплатки для исправления технических проблем: «Спасибо за вашу невероятную поддержку и терпение, пока мы вместе устраняем эти первоначальные ошибки!»

Olden Era стала первой флагманской игрой франшизы со времён Might & Magic: Heroes VII образца 2015 года. Новый релиз представляет собой приквел серии и возвращение к истокам знаменитой фэнтезийной саги.

В раннем доступе Olden Era стартует с первым актом нелинейной сюжетной кампании, шестью фракциями, тремя режимами («Классический», «Одиночный герой», «Арена»), мультиплеером, редактором карт и поддержкой русского языка.