Samsung готовит ноутбуки на Aluminium OS — компьютерный Android получит интерфейс One UI

Samsung выпускает одну из самых обширных в мире экосистем продукции, куда входят смартфоны, телевизоры, устройства умного дома и даже умные винные шкафы. И в этом многообразии компания не избежала фрагментации: её устройства управляются Android, ChromeOS, Tizen и Windows. Ранее корейский производитель отказался от Tizen на смарт-часах в пользу Android, а теперь её лэптопы Galaxy Book перейдут на платформу на базе Android, сообщает SamMobile со ссылкой на собственный источник.

Samsung ведёт разработку нескольких устройств серии Galaxy Book под управлением Aluminium OS, которая основана на Android. Предполагается, что эта платформа будет основана на Google Android 17 с установленным поверх фирменным интерфейсом Samsung One UI 9.

Компания уже предлагает компьютеры Galaxy Chromebook под управлением ChromeOS и, вероятно, перейдёт на новую. One UI уже используется на смарт-часах, смартфонах, планшетах и умных телевизорах — её присутствие на ноутбуках поможет улучшить согласованность интерфейса на разных устройствах.

Компания готовит бюджетные Galaxy Book на Android, модели среднего класса и флагманы — последние получат элегантный дизайн. Но с учётом популярности Apple MacBook Neo компания может изменить свои приоритеты в дизайне. Ноутбуки также получат функции искусственного интеллекта Galaxy AI, которые присутствуют на смартфонах, планшетах и смарт-часах. Программная часть также получит улучшенную версию десктопного интерфейса Samsung DeX, улучшится интеграция функции DeX на смартфонах и планшетах.

Сроки выхода ноутбуков нового поколения пока не уточняются. Google может представить Android 17 и новую Aluminium OS уже в мае, так что и Samsung Galaxy Book на новой платформе Google могут поступить в продажу до конца этого года.