реклама
Samsung готовит ноутбуки на Aluminium OS — компьютерный Android получит интерфейс One UI

Samsung выпускает одну из самых обширных в мире экосистем продукции, куда входят смартфоны, телевизоры, устройства умного дома и даже умные винные шкафы. И в этом многообразии компания не избежала фрагментации: её устройства управляются Android, ChromeOS, Tizen и Windows. Ранее корейский производитель отказался от Tizen на смарт-часах в пользу Android, а теперь её лэптопы Galaxy Book перейдут на платформу на базе Android, сообщает SamMobile со ссылкой на собственный источник.

Источник изображения: samsung.com

Samsung ведёт разработку нескольких устройств серии Galaxy Book под управлением Aluminium OS, которая основана на Android. Предполагается, что эта платформа будет основана на Google Android 17 с установленным поверх фирменным интерфейсом Samsung One UI 9.

Компания уже предлагает компьютеры Galaxy Chromebook под управлением ChromeOS и, вероятно, перейдёт на новую. One UI уже используется на смарт-часах, смартфонах, планшетах и умных телевизорах — её присутствие на ноутбуках поможет улучшить согласованность интерфейса на разных устройствах.

Компания готовит бюджетные Galaxy Book на Android, модели среднего класса и флагманы — последние получат элегантный дизайн. Но с учётом популярности Apple MacBook Neo компания может изменить свои приоритеты в дизайне. Ноутбуки также получат функции искусственного интеллекта Galaxy AI, которые присутствуют на смартфонах, планшетах и смарт-часах. Программная часть также получит улучшенную версию десктопного интерфейса Samsung DeX, улучшится интеграция функции DeX на смартфонах и планшетах.

Сроки выхода ноутбуков нового поколения пока не уточняются. Google может представить Android 17 и новую Aluminium OS уже в мае, так что и Samsung Galaxy Book на новой платформе Google могут поступить в продажу до конца этого года.

Материалы по теме
ИИ-бум кормит: прибыль Samsung от полупроводников взлетела в 54 раза
Samsung начала продавать «первый 32-дюймовый игровой 6K-монитор» — Odyssey G8 (G80HS) за €1499
Умные очки Galaxy Glasses показались на качественных изображениях и приоткрыли характеристики
Майский раунд финансирования поднимет оценку Anthropic до $900 млрд — выше OpenAI
Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны
Framework оценила мобильную GeForce RTX 5070 12GB в $1199 и предупредила о повышении цен на версию с 8 Гбайт памяти
Теги: samsung, galaxy book, android
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.