Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3

Прошлым летом принадлежащая Warner Bros. студия NetherRealm завершила поддержку файтинга Mortal Kombat 1 и переключилась на новую игру. Похоже, её характер раскрыл неосторожный сотрудник Warner Bros. Games.

Как подметил портал MP1st, неназванный (имя журналисты скрыли в целях конфиденциальности) художник Warner Bros. Games ненароком рассекретил следующий проект NetherRealm Studios у себя в резюме.

Согласно портфолио этого сотрудника, он трудится над двумя неанонсированными проектами, формально подтверждённым сиквелом ролевого экшена с открытым миром Hogwarts Legacy и Injustice 3.

Injustice — франшиза супергеройских файтингов WB Games и NetherRealm. Соавтор Mortal Kombat Эд Бун (Ed Boon) в 2022 году упоминал, что следующей игрой студии после Mortal Kombat 1 будет или Mortal Kombat 12, или Injustice 3.

В то же время инсайдер MultiverSusie, специализировавшийся на платформенном файтинге MultiVersus, прошлой весной недвусмысленно намекал, что NetherRealm работает над Injustice 3.

События игр серии Injustice разворачиваются в альтернативной вселенной комиксов DC, где Супермен становится тираном и устанавливает новый мировой порядок, а Бэтмен формирует сопротивление из супергероев и бывших злодеев.

Injustice 2 вышла в мае 2017 года на PS4 и Xbox One, а осенью добралась до ПК. Файтинг заслужил 86−89 % на Metacritic (не считая мобильной версии) и продался в количестве 1,5 млн копий за первые три месяца.