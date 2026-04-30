Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в о...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения

OpenAI рассказала широкой аудитории о своей проблеме с гоблинами — к этому компанию подвиг материал на сайте Wired. Как выяснилось, разработчик систем искусственного интеллекта вынужден дополнительно инструктировать свои модели «никогда не говорить о гоблинах, гремлинах, енотах, троллях, ограх, голубях или других животных и существах», потому что эти модели в процессе обучения выработали такую «странную привычку».

Источник изображения: Vikram Singh / unsplash.com

Источник изображения: Vikram Singh / unsplash.com

Компания обратила внимание на то, что ИИ стал подозрительно часто прибегать к метафорам с гоблинами и другими вымышленными существами с выходом модели GPT-5.1, особенно при подключении персонажа «Ботаник» (Nerdy). С каждым последующим выпуском модели проблема только усугублялась, пока не обнаружилось, что в процессе обучения с подкреплением эти причудливые метафоры сопровождались вознаграждением.

Вознаграждение производилось только при включении личности «Ботаника», но процесс обучения с подкреплением не гарантирует, что усвоенные механизмы поведения так и останутся привязанным к породившим их условиям. На последующих этапах этот стиль поведения может вознаграждаться и усиливаться и в других местах, особенно если эти результаты повторно используются в контролируемой тонкой настройке или в данных о предпочтениях, пояснил разработчик.

Упоминания гоблинов и гремлинов преимущественно исчезли марте, когда OpenAI отказалась от «Ботаника», но всплыли в сервисе программирования Codex с моделью GPT-5.5 — её обучение началось ещё до того, как компания обнаружила первопричину. Поэтому ей пришлось давать Codex дополнительные инструкции не упоминать мифологических существ. Впрочем, для тех, кому эта манера поведения нравится, OpenAI предложила код отмены этих инструкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT
Гонка ИИ ускоряется: OpenAI досрочно обеспечила себе 10 ГВт вычислительных мощностей
OpenAI заявила, что ChatGPT научился считать буквы в словах — но на деле он продолжает ошибаться
OpenAI бьёт тревогу: пользователи уходят к конкурентам — расходы на ИИ растут быстрее доходов
Meta✴ разрабатывает ИИ-агентов, которые помогут людям и бизнесу «достигать различных целей»
В «Google Фото» появится гардероб — приложение позволит виртуально примерить собственные вещи
Теги: openai, ии, гоблин
openai, ии, гоблин
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.