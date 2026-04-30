OpenAI рассказала широкой аудитории о своей проблеме с гоблинами — к этому компанию подвиг материал на сайте Wired. Как выяснилось, разработчик систем искусственного интеллекта вынужден дополнительно инструктировать свои модели «никогда не говорить о гоблинах, гремлинах, енотах, троллях, ограх, голубях или других животных и существах», потому что эти модели в процессе обучения выработали такую «странную привычку».

Компания обратила внимание на то, что ИИ стал подозрительно часто прибегать к метафорам с гоблинами и другими вымышленными существами с выходом модели GPT-5.1, особенно при подключении персонажа «Ботаник» (Nerdy). С каждым последующим выпуском модели проблема только усугублялась, пока не обнаружилось, что в процессе обучения с подкреплением эти причудливые метафоры сопровождались вознаграждением.

Вознаграждение производилось только при включении личности «Ботаника», но процесс обучения с подкреплением не гарантирует, что усвоенные механизмы поведения так и останутся привязанным к породившим их условиям. На последующих этапах этот стиль поведения может вознаграждаться и усиливаться и в других местах, особенно если эти результаты повторно используются в контролируемой тонкой настройке или в данных о предпочтениях, пояснил разработчик.

Упоминания гоблинов и гремлинов преимущественно исчезли марте, когда OpenAI отказалась от «Ботаника», но всплыли в сервисе программирования Codex с моделью GPT-5.5 — её обучение началось ещё до того, как компания обнаружила первопричину. Поэтому ей пришлось давать Codex дополнительные инструкции не упоминать мифологических существ. Впрочем, для тех, кому эта манера поведения нравится, OpenAI предложила код отмены этих инструкций.