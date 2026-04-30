Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum

Компания Blaze Entertainment анонсировала две новые портативные консоли, дизайн которых переосмысливает культовые персональные компьютеры 80-х годов в качестве портативных игровых устройств. Spectrum Handheld и C64 Handheld поставляются со своей собственной коллекцией из 25 ретро-игр, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Обе портативные консоли оснащены 4,3-дюймовым экраном с разрешением 800 × 480, переназначаемым крестообразным контроллером, кнопками действий, дополнительными функциональными кнопками, стереодинамиками и разъёмом для наушников.

Обе консоли позволяют подключить внешнюю клавиатуру и джойстик через порт USB. По данным производителя, аккумулятор консолей обеспечивает до трёх часов игры без подключения к розетке. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. В комплект поставки Commodore 64 входят такие игры, как Boulder Dash, Aztec Challenge и Nebulus, а с ZX Spectrum — Manic Miner, Switchblade и Starquake.

Поставки консолей начнутся не раньше октября 2026 года, предварительный заказ можно оформить уже сегодня по цене от $129,99 за каждую. Столь высокую цену можно оправдать разве что дизайном устройств, цвета и корпуса которых вдохновлены легендарными ПК 80-х годов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: консоли, ретро-игры, ретро-консоли
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
