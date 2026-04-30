«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор

Немецкий производитель смартфонов Volla представил две защищённые модели среднего сегмента — Volla Phone Plinius и Volla Phone Plinius Plus. Обе новинки обладают одинаковым дизайном, а также схожими характеристиками. Различаются они объёмом памяти, а также усиленной задней крышкой и наличием pogo-контактов у старшей модели Plus.

Корпус смартфонов имеет сертификат защиты IP68 и, следовательно, является водонепроницаемым. Устройства, как утверждается, относительно ударопрочны и оснащены высококачественным защитным покрытием из закалённого стекла для экрана, а также сменной задней крышкой. Аккумулятор устройств ёмкостью 5300 мА·ч можно заменить за несколько простых шагов. Зарядка осуществляется либо через разъём USB-C при мощности 30 Вт, либо беспроводным способом мощностью 15 Вт. Однако модульная и прочная конструкция делает устройства относительно толстыми (10,5 мм) и тяжёлыми (230 г).

Компания гордо сообщает, что устройства «созданы в Германии». Однако портал Notebookcheck предполагает, что большинство компонентов смартфонов, вероятно, были импортированы.

Смартфоны оснащены 6,67-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 1000 кд/м2. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В основе новинок используется процессор MediaTek Dimensity 7300, выполненный по 4-нм техпроцессу (четыре ядра Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Чип оснащён встроенным нейродвижком (NPU).

Смартфоны предлагают 64-Мп основную камеру с оптикой f/1,79 и 8-Мп сверхширокоугольную с оптикой f/2,2. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Для систем камер производитель заявляет поддержку собственных ИИ-алгоритмов Volla AI для улучшения качества изображения.

Смартфоны Volla Phone Plinius и Volla Phone Plinius Plus доступны для заказа с официального сайта производителя. Версия Volla Phone Plinius с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти оценивается в €598, модель Volla Phone Plinius Plus с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти, а также pogo-контактами (для подключения аксессуаров) на усиленной задней крышке — в €698. Поставки модели Plus ожидаются в июне. Стандартная версия уже доступна для приобретения. Оба смартфона предлагаются либо на базе Volla OS на основе Android, либо с Ubuntu Touch. Производитель поставляет устройства только в страны Европы и Великобританию.

Теги: volla, смартфоны, dimensity 7300, защищённый смартфон
