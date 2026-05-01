1X открыла завод по выпуску мягких гуманоидных роботов Neo — за первый год он выпустит 10 000 андроидов

Основанный в Норвегии стартап в области робототехники 1X Technologies, который поддержала OpenAI, открыл в калифорнийском Хейворде новый завод площадью около 5400 м2. Компания стремится стать одним из первых игроков, наладивших масштабное производство человекоподобных роботов для потребителей.

Источник изображений: 1x.tech

Источник изображений: 1x.tech

Строительство удалось завершить за несколько месяцев — в первый же год предприятие, как ожидается, выпустит 10 000 роботов, а к концу 2027 года их будет уже 100 000; сейчас компания завершает строительство ещё более крупной базы в Сан-Карлосе (шт. Калифорния). Первые единицы продукции 1X рассчитывает отгрузить к концу этого года. Минувшим летом стартап переехал из Норвегии в Пало-Альто, а теперь перебирается в Сан-Карлос, потому что нынешние помещения стали для компании слишком малы.

Сейчас для предзаказа по цене $20 000 доступен гуманоид Neo — его отличает мягкое покрытие, он умеет оказывать помощь в домашних делах: складывать бельё и проводить уборку. А ещё говорит и со временем осваивает новые навыки. Когда-нибудь Neo станет ухаживать за пожилыми людьми, надеется производитель. 1X привлекла $123,5 млн вложений — одним из инвесторов стала EQT Ventures, которая планирует развернуть 10 000 таких роботов в других своих подопечных компаниях.

Наиболее известными американскими производителями роботов являются Tesla, Figure AI, Agility и Apptronik, но на мировом рынке лидируют китайцы. 1X наладила выпуск продукции в США в то время, когда технологические компании перестраивают свои цепочки поставок и инвестируют в местное производство. Многие из них ввозят комплектующие из-за рубежа, но в 1X придерживаются подхода вертикальной интеграции, то есть производят детали собственными силами — вплоть до медных катушек, двигателей, электроники и батарей. Это помогает ускорить циклы разработки, оперативно анализировать данные и быстрее внедрять нововведения. Критической массы в обществе человекоподобные роботы могут достичь уже в ближайшие два года, и тогда роботов на производстве станет больше, чем людей. Пока одни Neo не участвуют в выпуске других, но в долгосрочной перспективе случится и это.

Некоторые сходящие с конвейера головы для Neo отличаются от предназначенных для публичного применения — у них оптимизированная для расширения поля зрения глазница, улучшенные линзы и мягкая структура головы, которая выдерживает сдавливание. В них используется особый модуль камеры, электроника собственного производства, а за обработку данных отвечает чип Nvidia Thor. На этапе окончательной сборки детали крепятся к позвоночнику, а после начинается «утренняя растяжка» — проверка качества конструкции и её способности двигаться; это напоминает приседания и принятие поз в йоге. Далее Neo обёртывается похожей на одежду тканью, которая делает его мягким при тактильном контакте с человеком. А поставляется робот в большом белом защитном чехле — нечто вроде футляра для Apple AirPods, но размером с человека.

1x, neo, робот
