Meta✴ по-тихому разорвала контракт с подрядчиком на фоне скандала с видео с Ray-Ban Meta✴

В феврале работники кенийской компании Sama, которая выступала подрядчиком Meta✴ в задаче описания материалов, снятых умными очками, сообщили, что в рамках рабочих задач были вынуждены просматривать и аннотировать видео чрезмерно конфиденциального характера. В ответ на это гигант соцсетей спустя два месяца расторг контракт с африканским партнёром, узнало BBC.

Два шведских издания сообщили, что работники Sama жаловались на вынужденный просмотр откровенных видеозаписей, снятых на Ray-Ban Meta✴. Люди на этих видео, предположительно, не знали, что идёт запись, и под камеру переодевались, посещали уборную и вступали в интимные контакты. Сотрудники Sama считают, что Meta✴ расторгла контракт из-за того, что этот факт получил огласку; мера затронула 1108 работников кенийской компании. «Мы не комментируем конкретные процессы или решения клиентов, но можем подтвердить, что сотрудничество с Meta✴ прекращается. Sama всегда соответствовала рабочим стандартам, стандартам безопасности и качества, предъявляемым ко всем нашим проектам с клиентами; мы гарантируем этический характер нашей работы. Наша задача — поддержать сотрудников в этот переходный период, продолжая при этом оказывать услуги нашим клиентам», — заявили в Sama.

В Meta✴ подтвердили, что «решили прекратить сотрудничество с Sama, потому что они не соответствуют нашим стандартам». «В минувшем месяце мы приостановили работу с Sams на время расследования этих заявлений. Мы относимся к ним серьёзно. Фотографии и видео носят для пользователей личный характер. Люди проверяют материалы для искусственного интеллекта, предназначенные для улучшения производительности продукта, и мы получаем явное согласие пользователей», — подчеркнули в американской компании.

При включённой видеозаписи на очках Ray-Ban Meta✴ загорается светодиодный индикатор, но, по словам работников Sama, некоторые их пользователи, видимо, порой не знали, что шла запись. В Meta✴ подтвердили, что иногда передают контент, направленный владельцами очков чат-боту с генеративным ИИ Meta✴ AI, подрядчикам для анализа данных с целью «улучшения пользовательского опыта». Однако такие «данные сначала обрабатываются для защиты конфиденциальности пользователей».

Инцидент привлёк пристальное внимание к деятельности Meta✴. В США в отношении Meta✴ и Luxottica of America (входит во владеющую брендом Ray-Ban компанию EssilorLuxottica) коллективный судебный иск — ответчиков обвиняют в нарушении прав потребителей, требуя возмещения ущерба, штрафных санкций и изменения политики Meta✴. Управление комиссара по вопросам информации (ICO) Великобритании заявило но намерении направить Meta✴ письмо, в котором напомнить, что подобные устройства «должны предоставлять пользователям контроль и обеспечивать надлежащую прозрачность». Проверку инициировало и кенийское Управление уполномоченного по защите данных.