К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»

В то время как в NASA разрабатывают планы по сведению с орбиты и затоплению МКС, в Китае запущен процесс более чем двукратного увеличения размеров космической станции. Всё идёт к тому, что после 2031 года в небе на какое-то время останется одна-единственная низкоорбитальная станция и она будет китайской.

На днях Китай подтвердил планы по масштабному расширению своей орбитальной станции «Тяньгун». После ввода станции в строй в 2022 году она представляет собой Т-образную конфигурацию и состоит из трёх модулей: основного ядра и двух научных. Созданного таким образом объёма помещений достаточно для проведения экспериментов и длительного проживания трёх членов экипажа либо кратковременного — для шести человек во время пересменки.

На следующем этапе станция будет дополнена ещё тремя модулями. Первым шагом станет присоединение многофункционального отсека, который состыкуют с базовым модулем «Тяньхэ», что превратит конструкцию в крестообразную и подготовит инфраструктуру для дальнейшего наращивания станции до шести модулей. Таким образом, общая масса станции составит около 180 тонн — более чем в два раза больше по сравнению с текущей (но всё равно не достигнет массы МКС, которая сегодня составляет приблизительно 400 тонн).

Расширение китайской станции продиктовано как научными потребностями, так и стремлением нарастить международное присутствие. В настоящее время на борту станции уже проведено более 260 научных экспериментов и выполнено 26 выходов в открытый космос, в ходе одного из которых был установлен рекорд по длительности. При этом объём жилого пространства составляет около 110 м³. Очевидно, что этого недостаточно в случае привлечения к проекту иностранных специалистов. Китай активно развивает программу международного сотрудничества: в частности, в этом году ожидается прибытие на станцию астронавтов из Пакистана, Гонконга и Макао, а совместные с ООН проекты резко повысят загрузку станции экспериментами, для проведения которых уже начинает не хватать места.

Всё сказанное выше заставляет Китай готовиться к усложнению конструкции и логистики станции. Новый многофункциональный модуль будет превосходить по размерам базовый «Тяньхэ» и получит новый шлюзовой отсек для выходов в открытый космос, а также дополнительные стыковочные узлы для будущих лабораторных блоков. Это повлечёт за собой модернизацию ракеты «Чанчжэн-5B», которая в современной конфигурации не сможет доставить новый модуль на орбиту. Ракете потребуется увеличенный отсек для полезной нагрузки, включая новый обтекатель и более мощные ускорители либо дополнительная ступень. Также ведётся модернизация роботизированных манипуляторов, чтобы они могли справляться с более сложными задачами на станции.

При расчётном сроке службы китайской станции в 15 лет её расширение должно обеспечить преемственность присутствия человека на низкой околоземной орбите, сохранив за Китаем статус одной из ведущих космических держав в тот период, когда американский сегмент пилотируемой космонавтики будет переориентирован на лунные миссии и лишится доступа к низкой орбите.

Планы Китая вызывают уважение, но хочется узнать, где обещанный орбитальный телескоп «Сюньтянь» — важное дополнение к станции? Телескопы — это то, что сильнее всего популяризирует науку о космосе. Мы их любим и ждём. Надеемся, что череда задержек с его запуском закончится и телескоп будет отправлен на орбиту до конца текущего года.