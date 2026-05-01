Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11

Microsoft обновила политику Windows 11, предоставив ИТ-администраторам возможность гибкого удаления предустановленных приложений из Microsoft Store. Нововведение позволяет корпоративным пользователям точнее управлять программным окружением, формируя собственные списки на деинсталляцию через динамические параметры.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Обновлённая политика Remove Default Microsoft Store Packages теперь поддерживает удаление любых приложений в форматах MSIX и APPX. Для этого администраторам достаточно указать идентификатор пакета (Package Family Name, PFN) через объекты групповой политики (GPO) или параметры OMA-URI в системах мобильного управления (MDM). Как отмечает Bleeping Computer, ключевым изменением стало расширение поддержки: если ранее функция работала только на Windows 11 версий 25H2 и новее, то теперь она доступна и для редакций Enterprise и Education на базе версии 24H2. Это позволяет компаниям, использующим стабильный релиз 2024 года, внедрять новые инструменты управления без обновления всей ОС.

Для активации функции устройства должны иметь установленное апрельское обновление Windows 11 (не относящееся к критическим патчам безопасности). Процесс настройки включает два основных шага: получение PFN нужного приложения через PowerShell и добавление этого идентификатора в соответствующий список политик. Подробные руководства по применению настроек как для локальных машин, так и для доменов Active Directory, опубликованы в официальной документации Microsoft.

Интеграция динамического списка в платформу Microsoft Intune пока находится в разработке, однако компания обещает добавить эту опцию в ближайшие месяцы. После релиза администраторам нужно будет искать параметр под названием Remove Default Microsoft Store packages непосредственно в интерфейсе настроек Intune. Напомним, что участники программы Windows Insiders получили доступ к функции раньше остальных — она стала доступной в сборках каналов Dev и Beta от 13 марта 2026 года.

Теги: microsoft, windows 11
